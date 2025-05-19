林昶佐出任芬蘭代表 吳思瑤：獻上最高祝福

傳前立委林昶佐將接任駐芬蘭代表，外交部長林佳龍今天證實人事案辦理中。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，她想給林昶佐最高的祝福，且用文化作外交、用音樂和世界做朋友，林昶佐是最好代言人。

林佳龍今天在立法院外交國防委員會表示，相關人事案由總統府公告。他強調，林昶佐曾任兩屆立委，參與外交國防委員會，了解外交人權等議題，而總合外交就是要有多元人才，而歷年來由總統特任的大使或代表有名額限制，能保障職業外交官的升遷。

對此，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，自己想給林昶佐最高的祝福。她說，閃靈樂團在北歐深受歡迎，尤其在芬蘭，林昶佐對這些區域一點都不陌生，且林擔任立委期間，不分黨派都對他在國會外交、人權議題的關注有高度的肯定。

吳思瑤認為，用文化做外交、用音樂和世界各國做朋友，林昶佐會是最好的代言人，派任後，國會老同事可在休會期間組團去芬蘭給林昶佐加油、應援。