「閃靈」林昶佐成駐芬蘭代表 鈕則勳：芬蘭情何以堪

外交部長林佳龍今天上午在立法院證實，「閃靈樂團」主唱、前立委林昶佐將被總統任命為駐芬蘭代表。中國文化大學廣告系教授鈕則勳在臉書上發表評論，指若此事為真，他認為包括外交部專業外交官、副總統蕭美琴與外交部長林佳龍、民進黨內外交專業人士以及派駐國芬蘭，都應該會覺得情何以堪。

鈕則勳貼文指出，第一個情何以堪是外交部的專業外交官，鈕則勳自述曾在外交部服務將近4年才轉進學界，之前的同事在外交部熬了20多年，駐外時歷經海嘯、地震、政變，甚至感染過瘧疾，多方歷練才能成為外交部司長、外館代表、大使等職務，林昶佐並無外交專業，若真的空降到芬蘭擔任代表，對專業的外交部人員來說是剝奪，更是情何以堪。

第二個情何以堪則是對蕭美琴與林佳龍。因為蕭美琴駐美，確實是因為其外交專業、語言天賦及對美關係；林佳龍接任外長初期，也被質疑外交專業不夠，但很低調努力的補足其不足，林昶佐專業不足卻被派駐芬蘭，鈕則勳也想知道蕭美琴、林佳龍的看法。

第三個情何以堪則是一直追隨民進黨、力挺民進黨幾十年的外交專業人士、黨工，對一個只加入民進黨不到兩年、毫無外交專業的林昶佐拿到芬蘭代表的位子，會不會覺得不甘心？

第四個情何以堪則是林昶佐要派駐的駐在國芬蘭。鈕則勳認為，芬蘭當然會期盼有社會清望、具有高度格局，也有外交國關相關專業的人士被派駐到芬蘭，才能夠突顯對芬蘭的重視，且符合他們的需求。總不能只憑總統府的立場說林昶佐好棒棒，不僅有音樂才華、又重視人權、還當過立委，就要芬蘭吞下去吧。