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賴清德併購說惹議 林佳龍稱凸顯北京矛盾

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統以「大公司併小公司」比喻兩岸關係，外交部長林佳龍今（19日）在立法院外交及國防委員會表示，這是比喻，因為中國根本就不提條件，賴的說法是以子之矛攻子之盾。

賴總統接受網路節目敏迪選讀專訪時說，「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司（台灣），你要提條件啊，不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。」

國民黨立委徐巧芯質疑賴總統的併購說是否引發國際關注或外部效應，林佳龍表示，這是比喻，台灣主權屬於國民全體，中國根本就不提條件就主張台灣是中國的一部分，這說法有點以子之矛攻子之盾。

林佳龍說，不是說公司大小就可以併人或者被併，中共現在說台灣是她的，連條件都不提；「若說和平的方式，她要提什麼，我們都可以聽聽啦，但是武力併台，我們是不能接受的。」

林佳龍說，基於對等、尊嚴及互惠的原則，都可坐下來談，國際社會也有案例，以色列和巴勒斯坦都可談。

林佳龍表示，大家都很清楚賴總統的立場，無論是四堅持或四和平支柱，併購的比喻凸顯中國就是不會跟台灣提條件；賴談話成立的前提是，台灣不是中華人民共和國的一部分才有辦法談。

徐巧芯和林佳龍在外委會唇槍舌戰，徐巧芯詢問林佳龍「中華民國是不是非賣品」，林回應，「我不用這個字眼，你到時候又說要不要賣。」

面對徐巧芯的砲火，林佳龍說，這跟國民黨的立場好像有些不一樣，國民黨比較統派應該是主張要談的，徐巧芯回應，站在中華民國的立場上都是要反對的。

林佳龍 徐巧芯 國民黨

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