林昶佐將出任駐芬蘭代表 陳其邁：他在國會積極參與外交

外交部長林佳龍今天在立法院外交國防委員會證實，前立委林昶佐駐芬蘭代表的人事案正在辦理中。高雄市長陳其邁表示，林昶佐過去是優秀的國會議員，對外交事務也非常積極的參與，提高台灣國際的能見度，他充分尊重總統、外交部整體的考量。

外傳林昶佐將接任台灣駐芬蘭代表，外交部第一時間未證實也未否認，外交部長林佳龍今早在立法院答詢才證實這項人事安排。今天上午，高市議會總質詢，高雄市長陳其邁也被媒體問及林昶佐接任台灣駐芬蘭代表的看法。

市長陳其邁表示，林昶佐過去在國會的表現，尤其對於人權、民主、自由等相關議題的質詢也非常深入，是一位非常優秀的國會議員，對外交事務也非常積極參與，有提高台灣國際的能見度，外交人事的安排必須尊重總統、外交部整體的考量，「我是高雄市長，對於這個部分，我是充分的尊重」。