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退貨宣講沒邀她上台被排擠？ 蔡壁如：我在台下有直接宣講

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨昨天在台中市舉辦退貨賴清德總統宣講，民眾黨前立委蔡壁如也到場舉牌宣傳。圖／台中市議員江和樹提供
民眾黨昨天在台中市舉辦退貨賴清德總統宣講，民眾黨前立委蔡壁如也到場舉牌宣傳。圖／台中市議員江和樹提供

民眾黨昨天在台中市舉辦退貨賴清德總統宣講，民眾黨前立委蔡壁如也到場，但沒邀她上台宣講，有支持者不滿，蔡壁如今天說不知為何沒找她上台，可能她倡議的是「反惡霸」和活動主題不同，但她昨天在現場舉牌送環保袋，面對面向民眾宣講，拉票，呼籲大家出來投不同意罷免票，一樣達到目的。

有民眾黨支持者質問，昨天的518退貨賴清德辦的很成功，但為什麼前立委、現任中央委員蔡壁如都到場了，怎麼沒有讓她上台；支持者說，演說過程連無黨籍的市議員陳廷秀都上台講10分鐘，「怎麼會核心的蔡壁如沒機會上台呢？是不是你們民眾黨在排擠她」。

蔡壁如今天表示，不知為何沒找她上台宣講，可能她倡議主題和活動主題不同，她倡議反惡霸，設志工團宣傳反對大罷免，因為現在有多位藍委罷免案已通過二階，將進入三階投票，她認為重點在宣傳要大家出來投票，投下不同意罷免票。

蔡壁如說，她昨天沒上台宣講也沒關係，她昨天帶100個環保袋到現場分送宣傳反惡霸，舉牌宣傳，在台下和民眾面對面溝通宣講，一樣達到反惡霸宣傳目的。

蔡壁如 民眾黨 大罷免

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