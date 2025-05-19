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520將屆 林佳龍：預期中共挖牆腳 都在掌握中

中央社／ 台北19日電

朝野關切中國打壓台灣國際空間，外交部林佳龍今天說，可預期賴總統就職週年，中共在外交上挖台灣牆腳，對此早有準備，目前都掌握情況，沒有意外。至於南非擅自刪除台灣駐處資訊，他強調，此案確實尚未拆彈，會審慎處理。

立法院外交及國防委員會上午處理院會交付114年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等48案。

民進黨立委沈伯洋關切，友邦海地外長與聖露西亞官員出席「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇），中國還藉國際場合重申「一中原則」。

林佳龍答詢時表示，密切掌握兩友邦有代表前往，中拉論壇是國際組織對國際組織之間的關係，海地事前與事後都有與台灣溝通，而台灣方則有勸阻，聖露西亞是由政黨人士出席。

沈伯洋提醒，520總統就職週年將至，中國動作一定很多，除了接近台灣邦交國，也會藉由國際場合操作輿論，要求外交部要做好準備。

林佳龍強調，對此都早有準備，中共會在賴總統就職週年，在外交上挖台灣牆腳，是可預期的，包括運用聯大第2758號決議壓縮台灣國際空間，目前都在掌握情況下，沒有意外。

國民黨立委黃仁、馬文君另關切，南非去年10月、今年1月兩度致函要求台灣駐處遷離首都，南非外交部官網不僅片面將台灣駐南非代表處更名、降級為台北商務辦事處，日前又將台灣駐處及駐南非代表的資訊刪除。

林佳龍答詢時坦言，目前確實尚未完全拆彈，台灣立場清楚，台斐關係建立在雙邊協議之上，已透過台灣駐南非代表處表達「關切、遺憾、反對和抗議」，也要求啟動雙方談判，是南非方迴避拖延。

林佳龍強調，南非會有小動作，「大家可以理解背後中國壓力」，但隱匿台灣駐處資訊「比較是不成熟作法」。外交部謹慎處理此案，尤其今年南非為G20峰會主辦國，中國國家主席習近平預期將出席，外交部處於警戒狀態。

馬文君質疑，台灣未積極動作。對於駐處被斷水電或外交人員被驅逐、館產被沒收，她詢問外交部是否有所準備。林佳龍表示，南非政府若是採取非法行為，外交部都有做好應變計畫以及相應反制，但不便提前對外說明，以免升高情勢。

林佳龍 外交部 南非

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