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林昶佐將任駐芬蘭代表 吳思瑤：給予最高祝福

中央社／ 台北19日電

前立委林昶佐傳將接任駐芬蘭代表，外交部長林佳龍今天表示，林昶佐人事案正辦理中。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪指出，她想給林昶佐最高的祝福，而且用文化作外交、用音樂和世界做朋友，林昶佐會是最好代言人。

林佳龍今天表示，林昶佐人事案正辦理中，要由總統府公告，肯定林昶佐在人權外交的國際交流經驗；總統特任代表設有比例限制，此人事案不會對職業外交官造成升遷排擠。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，她想給林昶佐最高的祝福。

吳思瑤認為，閃靈樂團在北歐深受歡迎，尤其在芬蘭，林昶佐一點都不陌生，而且林昶佐擔任立委期間，對於國會外交、人權議題的關注，不分黨派對他有高度的肯定。

吳思瑤表示，如果林昶佐能夠出任芬蘭代表，她認為用文化做外交、用音樂和世界各國做朋友，林昶佐會是最好的代言人，派任後，她們這些老同事可以在休會期間組團去芬蘭，給林昶佐加油、應援。

林昶佐長期關注人權議題，曾於2010至2014年擔任國際特赦組織台灣分會理事長。林昶佐的閃靈樂團以死亡金屬、黑金屬唱腔為主而享譽全球，英國「衛報」2020年曾盛讚閃靈樂團為「台灣文化大使」。

芬蘭 林昶佐 吳思瑤

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