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賴清德稱曾盼與在野溝通 朱立倫斥：一年來沒一通電話

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今出席國民黨智庫舉辦「賴清德就職一週年執政滿意度民意調查」記者會。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今出席國民黨智庫舉辦「賴清德就職一週年執政滿意度民意調查」記者會。記者鄭媁／攝影

朝野僵局難解，賴清德總統日前在專訪提及，他上任後曾努力希望和在野黨接觸溝通，但最後都不得要領，無法實行。國民黨主席朱立倫今表示，賴總統不要睜眼說瞎話，一年來他從來沒有一通電話、沒有任何一個方式想溝通；他也宣布要開始計時等待，看賴總統什麼時候要召見在野黨主席。

賴清德在專訪指出，是因為國民黨和民眾黨「有它的政治期程」要去推動，才會導致國內政黨無法協商。朱立倫今出席國民黨智庫舉辦「賴清德就職一週年執政滿意度民意調查」記者會。

朱立倫指出，他已經六度公開呼籲，朝野要和不要鬥，要坐下來對談或舉辦國是會議，其他任何場合更不曉得講了多少次，他很訝異，賴總統竟然可以當著媒體面說謊不打草稿，「一定是他的幕僚亂寫的稿子。」

朱立倫說。賴總統說這段時間他為了朝野對談和解做了一些努力，不得其門而入。這一年來國民黨講了多少次、呼籲多少次，「等他的電話多久了，我們得到的是什麼？」是門關起來，只有鬥、罷免和消滅在野黨，哪有任何溝通的機會？

朱立倫說，既然賴總統已經講，他今天正式宣布，在這邊開始計時等待，看賴總統什麼時候要召見在野黨主席，要跟朝野來對談或者是國是會議，各種形式都好，只要能解決問題、能為台灣好，國民黨一定全力以赴。他呼籲賴總統不要空口說白話、睜眼說瞎話。

朱立倫受訪時重申，過去這一年很清楚，賴總統從來沒有一通電話、從來沒有任何一個方式想要溝通，國民黨已經第六次誠摯呼籲，朝野應該要面對問題、解決問題，坐下來共商國是，不管透過國是會議或朝野對談的方式，喝杯咖啡、喝杯茶都好；可是在賴總統的眼中，只有鬥、透過大罷免，只要他成為多數才是民主，這是台灣民主之大不幸。

朱立倫 國民黨

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