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邁入非核家園 綠委盼2030年實現綠電佔比30%目標

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆上午舉行「2025核電除役綠能接棒，2030目標刻不容緩」記者會。圖／賴瑞隆國會辦公室提供
民進黨立委賴瑞隆上午舉行「2025核電除役綠能接棒，2030目標刻不容緩」記者會。圖／賴瑞隆國會辦公室提供

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園。民進黨立委賴瑞隆今天表示，時任民進黨立委賴清德提出「環境基本法」，如今台灣終於完成非核家園的目標，政府也加快修訂再生能源發展條例，希望如期實現2030年綠電30%目標，邁向淨零排放的永續未來。

賴瑞隆與台灣再生能源推動聯盟上午在立法院舉行「2025核電除役綠能接棒，2030目標刻不容緩」記者會，邀集太陽光電、風力、地熱、海洋能、小水力等再生能源領域代表，並說明綠能發展現況與2030年展望。

賴瑞隆指出，2025年5月17日，台灣關閉最後一座核能機組，成為亞洲第一個非核家園，核三廠二號機除役象徵台灣能源轉型的新階段，依據經濟部能源署最新統計，2025年3月核電僅占發電比例3.4%，反觀再生能源已經提升至14.6%，展現綠能接棒環境更加永續。

賴瑞隆提及，時任民進黨立委賴勁麟、賴清德提出「環境基本法」，自己當年就是主筆的環境法案助理，如今經過許多人的共同努力，台灣終於完成非核家園的目標，能源轉型是基於安全、永續與國際趨勢所深思熟慮的政策，目前政府也加快再生能源發展條例的草擬與訂定。

賴瑞隆也說，我國再生能源發展持續加快腳步，包括太陽光電、風力發電、海洋能、地熱等皆加速推展，2024年再生能源裝置容量35%，穩定接替能源發展和電力穩定，未來政府、產業與民間共同攜手合作，希望實現2030年綠電30%目標，並且邁向淨零排放的永續未來。

台灣再生能源推動聯盟副理事長張雅惇表示，台灣躍升為全球第五大離岸風電國家，2024年新增裝置量全球第一，離岸風電從替補變主力，產業鏈與制度逐步成熟、綠電穩定上岸，再生能源不只是未來願景，而是現在的現實與信賴選擇。

太陽光電發電系統公會副理事長黃正泓提及，太陽能為全球增長最快的再生能源，2023年新增裝置達447GW，占新增綠電四分之三。分散式特性強化能源安全，面對戰爭風險尤具韌性，2030年全球太陽能預估將突破6000GW，屬於最成熟且環保的綠能技術。

台灣地熱資源發展協會常務理事王守誠說，地熱是台灣未來綠能關鍵，目前年增率已經達到150%，2030年可望商轉成本低於火力，而Google也率先商轉新技術，台灣積極推動與國際接軌，具有高度潛力與競爭力。

海洋能發展協會莊閔傑理事長說明，台灣四面環海，蘊藏28GW可開發海洋能，相當於10座核四廠，目前已有業者啟動示範電廠計畫，礙於法規與審查流程繁瑣，建議簡化流程，2030年可望新增20MW以上，波浪能同時具有海岸防護效果，應該列為合法開發項目。

核三廠

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