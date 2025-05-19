立委要修法推法庭直播 法官協會反對：不讓法院變「流量秀場」

民眾黨立委黃國昌等人日前提出法院組織法部分條文修正草案，將修法推動法庭直播，中華民國法官協會今發聲明指出，法院不是秀場，當事人更不是網紅，公開審理不等於法庭直播，不要讓事實審法院變成「流量秀場」，呼籲暫緩通過修正案。

法官協會指出，部分立委日前提出法院組織法部分條文修正草案，針對事實審規範「原則不公開、例外公開」法庭直播，可見「公開審理」是事實審法院審判的基本原則，目的在於增加司法透明度及確保司法的可監督性，但「公開審理」目的並非透過「法庭直播」才能落實。

協會表明，法院不是秀場、當事人更不是網紅，法官審理案件靠的是用證據認定事實、適用法律，從來都不是為了博眼球、賺流量，目前除依法不得公開的案件外，一般民眾均可進入法庭旁聽開庭，法院也會視案件需求開放延伸法庭供民眾旁聽，法庭依法必須全程錄音，法官宣判後的判決書在排除依法不得公開或應遮隱個資後，都可於司法院公開網站上查閱。

協會聲明指出，上述作法都是在沒有「法庭直播」的現狀下，確保「公開審理」目的、有效監督司法的具體手段，司法公信力確實有待提升，但「法庭直播」從來不是問題所在，更不是解方，這樣的修法方向，恐怕會有「所為何來」的重大疑慮。

聲明表示，修正草案稱一、二審（事實審）審理涉及重大公共利益或社會矚目的案件，得審酌與公共利益的關係、審判程序的公平性、程序參與人權益之均衡維護等情狀，依被告聲請或依職權裁定法庭直播。

協會指出，不過，事實審法庭直播更可能對當事人及訴訟關係人產生心理壓力，影響參與訴訟及到庭作證的意願，從已經施行的國民法官案件審理實況就可推知，目前該法適用的案件都是修正草案所明訂的特殊類型，一旦都開放法庭直播，法律及法院念茲在茲保護的國民法官真實身分便可能被揭露，成為獵奇、肉搜的對象，心證如果受到不當影響，「全民公審」扭曲後的判決結果，嚴重傷害無罪推定原則及被告訴訟權。

聲明表示，修正案中只有被告擁有聲請權，但民事原告、刑事告訴人、被害人、證人不受惡意輿論、民粹打擾的陳述意見權與據實陳述空間同樣重要，反面思考，直視鏡頭卻侃侃而談、聲淚俱下，到底是表演還是講出真相？

協會認為，何況我國目前並無如同英美法的藐視法庭罪，無法遏止民眾翻拍法庭直播畫面後作為訴訟外不當使用，一旦相關人等的個資及隱私受到侵害，法官如果擔憂這些負面效應而不准法庭直播，案件還沒開審，就已經各方爭論不休、被迫停審，不但模糊了公開審判及正當程序的訴訟目的，又妨礙個案的審理進度，如此，又滿足了誰的公平？

協會呼籲，事實審如何做到「法庭直播」，不是不能經由充分討論後形成政策，但沒有「法庭直播」的現在，法院依然是「公開審理」、公開透明，貿然開放「法庭直播」，缺乏具體政策評估與完整配套共識，扼殺的恐怕就是修正案希望提升的司法公信力，還望立法諸公為民三思，暫緩通過上述修正案。