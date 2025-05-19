全台677件威權象徵待處置！ 劉世芳：移除經費可協助

賴政府拚「去蔣」，內政部長劉世芳今天受訪指出，根據「促轉條例」，目前已有264件威權象徵完成處置，全台另有677件待處置，後續將與部會、地方政府溝通，若要移除上有經費困難，內政部將協助。

立法院內政委員今天繼續審查「地方制度法」部分條文修正草案，內政部長劉世芳會前接受媒體聯訪。

針對轉型正義進度，包括著手「中正路」改名議題，遭在野立委批評搞意識形態。劉世芳表示，按照「促進轉型正義條例」，目前內政部跟地方政府、各部會已共同推動完成264件，另有677件牽涉中正路、蔣介石塑像移除等作業

她進一步指出，這677件比較多是關於國防部、教育部，地方政府部分則有台北市、桃園市、台中市，目前還是會跟各部會、地方政府溝通。

至於經費部分？劉世芳提到，如果要移除有經費上困難，內政部會予以協助，比如去年至今，教育部督導中原大學、台科大，有部分經費需要都會協助。

此外，針對「婚育宅」推動進度，劉世芳說，每個縣市或推動社宅團體都有陸續提供意見，目前正在彙整中。她說，根據行政院長榮泰指出，新婚家庭育有未成年子女1到2人，甚至2人以上，出金補貼會加碼補助，但加碼最高會以租金上限為原則，而每個縣市的租金上限要看各地方政府補助政策，內政部仍會納入考慮。

劉世芳指出，此政策是因應國家少子化發展措施，也希望向行政院爭取社宅基金或其他項目基金向下來補助，金額正在細算當中。