13萬人籲法務部加重虐童刑責 鄭銘謙改口：研議中

日前愷愷案造成民怨沸騰，13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，希望致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，但法務部回應不予採納。法務部長鄭銘謙今天在立法院改口表示，虐童行為是人神共憤、天理難容及零容忍，更周延的法律保護，法務部仍在研議中。

對於虐童處無期徒刑不得假釋，法務部是否反對？鄭銘謙解釋，這部分已提出修正草案，正在審查中。

日前法務部表示，有關虐童滅證處死刑的部分，因我國現行法制上已無唯一死刑，且滅證罪處死刑明顯違反罪刑相當原則。另外，建議有期徒刑30年以上，因我國現行法有關有期徒刑法定刑的上限就是15年，因此與現行法規定不符。

至於有關不得假釋部分的建議，因我國現行假釋規定，正在進行研修，所以相關建議，法務部都將列為未來修法的參考。法務部主張對此種犯行，應予以嚴懲重罰，故相當尊重提案建議，會將廣納各界意見，納入未來修法參考。