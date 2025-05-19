劉世芳：677件列管威權象徵待處置 可協助移除經費

針對「中正路」是否改名，內政部長劉世芳今天說，據促轉條例目前已有264件威權象徵完成處置，另有677件待處置，會持續跟部會、地方政府溝通；若要移除有些經費上困難的話，內政部會協助。

內政部昨天表示，街路命名是地方政府權責，且涉及當地居民權益廣泛，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，必須審慎處理，內政部已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通。

立法院內政委員會今天繼續審查地方制度法部分條文修正草案，邀劉世芳列席備詢。

劉世芳會前受訪時表示，按照促進轉型正義條例，目前列管威權象徵中，內政部跟地方政府、各部會共同推動部分，已完成處置264件；另有677件待處置，這677件中，除牽涉到所謂中正路外，可能還有包括蔣介石的塑像、銅像的移除。

劉世芳指出，目前在部會裡，比較多的是在國防部跟教育部；在地方政府則是台北市、桃園市跟台中市，內政部會持續跟部會、地方政府溝通。

劉世芳說，如果他們要移除有些經費上困難的話，內政部會協助。譬如說去年到現在為止，在教育部督導的中原大學、台科大，有部分經費需要協助的話，內政部會協助。

另外，行政院長卓榮泰日前指出，內政部將推動「婚育宅」概念，單身民眾住在青年住宅或社宅，一旦要結婚、生子，租金補貼將再加碼，且生1胎就加50%，再生1胎再加50%。

劉世芳表示，目前在每個縣市或與推動社宅相關的團體，都有陸續提供意見，正在會整意見中。最高的補助金額，會以租金的最上限為原則，因為每個縣市的租金上限要看各地方政府的補助原則，內政部會再多考慮，但希望它可以配合國家少子化措施跟政策來發展。

劉世芳說，這部分也希望可以向行政院爭取在社宅基金或其他相關的基金項下補助，總共的金額現在正在細算中。

媒體詢問，傳出中國滲透台灣黑幫，介入竹聯幫之爭。劉世芳表示，在台灣如果有所謂黑道幫派問題，是組織犯罪條例要偵防的對象；但若任何幫派牽涉到境外敵對勢力，將引用國家安全法或反滲透法依法處置。