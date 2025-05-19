林佳龍證實 林昶佐將出任駐芬蘭代表
傳前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，外交部長林佳龍今（19日）在立法院外交國防委員會表示，「外界關切林昶佐先生的人事案，現在辦理中，因為大使的派任是由總統決定，所以作業程序進行中。」
上周傳出林昶佐將接任駐芬蘭代表，外交部第一時間未證實也未否認，林佳龍在立法院外委會答覆民進黨立委沈伯洋質詢時證實這項安排。
林佳龍今天上午在立法院會前接受媒體訪問表示，相關人事案由總統府公告，他提到賴清德總統重視價值外交。
林佳龍表示，林昶佐曾任兩屆立委，參與外交國防委員會，了解外交和人權等議題，林昶佐除了了解國政，也能與國際交流，對於跟北歐地區或世界上推動總合外交，應該會有很好的表現。
被問到林昶佐出任駐芬蘭代表，被質疑打擊外交基層士氣，林佳龍表示，總合外交就是要有多元人才，而歷年來由總統特任的大使或代表有名額限制，能保障職業外交官的升遷。
國民黨立委黃仁質疑林昶佐有逃避兵役的問題，也沒有外交背景；林佳龍表示，林昶佐本人會回答也會說明兵役問題，由當事人來說；此外，國會議員出任駐外代表和大使，其實是民主常態，美國也有很多例子。
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