平復「白色恐怖」6198件 彭明敏台灣自救運動案在列

法務部法制司今表示，自2022年5月底承接辦理平復威權統治時期司法不法及行政不法事項後，迄已召開29次審查會，計審查6400件，平復6198件，將持續依申請或職權平復其他威權統治時期尚未處理的司法不法及行政不法案件。

法制司表示，重點平復案件包含彭明敏(台灣自救運動宣言案)、蔡寬裕(原名：莊寬裕，台灣民族獨立運動案)、馬撒歐‧尼卡爾（原名：林銀福，獨台會案）、陳皆得(鹿窟事件)、許席圖(統中會案)等威權統治時期政治受難者，皆已獲得平反。

法制司表示，1949年5月19日政府在台灣頒布戒嚴令以來直到1992年金門馬祖地區解嚴，國家長期處於戒嚴體制，人民集會、結社、言論、出版、講學等各項憲法基本權利，受到高度限制，許多人民因持與當時執政者不同政治意見而遭拘捕、羈押、判刑乃至於執行死刑。

法制司指出，為使政府與人民銘記對社會影響深遠的歷史傷痕，行政院2024年已核定每年5月19日為「白色恐怖記憶日」。

法制司說，過去政府處理政治受難事件，主要著重在金錢之補(賠)償，為完整平復威權統治時期司法不法與行政不法，2017年12月27日制定公布「促進轉型正義條例」，並於2022年5月27日修正公布。

法律規定，過去曾依「二二八事件處理及賠償條例」「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」及「戒嚴時期人民受損權利回復條例」規定而獲得補(賠)償之政治受難者，其所受法院有罪裁判、處分、(軍事)檢察官處分等，自條例施行之日視為撤銷。