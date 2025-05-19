陳建仁出席教宗就職晤35位政要 歐美日齊給台灣好評

前副總統陳建仁出席教宗就職典禮與多達35位各國政要互動，場邊外交成果豐碩。他表示，各國都對台灣持高度正面評價，例如德國總理、歐盟執委會主席盛讚台積電等高科技發展，美國國務卿盼強化美台互動，日本前首相麻生太郎則直言想再訪台灣。

新教宗良十四世今天上午舉行就職典禮，超過150個代表團出席盛會，台灣由陳建仁擔任總統賴清德特使，外交部政次吳志中陪同出席。陳建仁在典禮後接受中央社等媒體訪問，分享與各國政要互動情況。

陳建仁表示，就職典禮上午10時開始，他8時30分抵達現場，因此有充分時間與來賓互動，共計見到35位各國政府代表，「都聊得很開心」。

陳建仁舉例，過去台灣較少機會與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）見面，這次他向對方自我介紹來自台灣，范德賴恩立刻回應稱讚「台灣高科技產業很棒」。陳建仁談到台積電（TSMC）到歐洲設廠，台灣希望跟歐盟有更多高科技產業合作，范德賴恩也表示「這是歐盟很盼望的一件事」。

陳建仁另在會場見到日前剛當選的德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）。陳建仁說，梅爾茨還沒見過台灣官員，這次他有機會跟梅爾茨交談，「很有趣的是，我說來自台灣，他第一件講的就是TSMC，他說台積電來德國設廠是對的時間、對的地點，德國很希望跟台灣在半導體產業上有更多合作。」

陳建仁表示，在會場還與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）互動 ，對方一看到他，就親切表示「很高興看到台灣來了。」盧比歐表示樂見台美有更多互動。

陳建仁說，在會場也與日本特使、前首相麻生太郎交談，麻生親切直言「很想再訪台灣、在台灣有很多好朋友」。麻生太郎現為日本自民黨最高顧問，他2023年曾來台擔任凱達格蘭論壇講者，去年1月也曾在國政報告會中表示「台灣有事對日本而言就是存亡危機事態」。

陳建仁表示，從這些政要互動可見，不管是歐盟、德國、美國、日本，都跟台灣相當友好，他在儀式舉行前，感受到天主很熱愛台灣這塊土地，讓台灣有更多國際接觸的機會。

陳建仁在彌撒後獲得教宗良十四世接見，致贈3個小禮物。陳建仁說，第一個禮物是賴總統給教宗的親簽賀函，希望台梵關係能永遠強韌，教宗看了很開心。

陳建仁致贈的第二樣禮物是一張照片，紀念教宗良十四世在秘魯擔任主教時，曾接受台灣捐贈2000套插管防護用具。他表示，把照片給教宗看時，教宗說「yeah，I was there（對，我之前在那裡）」，教宗馬上印象深刻，也感受台灣致力人道救援的精神。

第三樣禮物是台灣郵局發行的教堂紀念郵摺，陳建仁向教宗介紹，屏東萬金聖母聖殿、高雄玫瑰聖母聖殿非常漂亮，台灣天主教徒都很盼望教宗能來訪問、探視群羊，「教宗聽了就點點頭」。

談到與新教宗良十四世首次互動感想，陳建仁說，他本來以為教宗是比較寡言的人，實際很友善、有親和力，他相信台梵未來一定能攜手共進，強化人道救援、促進和平繁榮等合作。