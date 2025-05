陳建仁出席新任教宗就職 與魯比歐、范德賴恩互動

前副總統陳建仁今天以總統特使身分出席新任教宗良十四世就職典禮,於會場與美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)、歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)等友好國家慶賀團會面致意互動,典禮後晉見教宗良十四世,並代表總統賴清德致意與祝賀。

外交部晚間發布新聞稿指出,前副總統陳建仁奉派擔任總統特使,偕夫人並由外交部政務次長吳志中陪同,於教廷當地時間18日上午10時出席新任教宗良十四世(Pope Leo XIV)就職典禮。陳建仁於典禮後晉見教宗良十四世並代表賴總統致意,轉達政府、人民及天主教社群的誠摯祝賀。

外交部說明,就職典禮在聖伯多祿廣場舉行,陳建仁抵達時,由教廷禮官引導入場,典禮歷時約2小時,氣氛莊嚴隆重。

依據教廷統計,逾150個慶賀代表團出席。陳建仁於典禮開始前,與巴拉圭眾議院議長拉托雷(RaúlLatorre)、瓜地馬拉特使駐教廷大使Alfredo VásquezRivera等邦交國官員,以及在場中與美、日、歐洲等多個友好國家慶賀團代表握手致意互動。

陳建仁並向教廷國務院院長帕洛林樞機主教(Card.Pietro Parolin)、教廷跨宗教對話秘書長印都尼蒙席(Msgr. Indunil Janakaratne KodithuwakkuKankanamalage)等多位教廷高階神職人員祝賀,親切互動。

外交部表示,教宗良十四世於典禮後接見各國代表團長,陳建仁除轉致賴總統致教宗親簽賀函,並代表致贈台灣郵局發行的台灣教堂紀念郵摺,郵摺內含包括台東金崙聖若瑟堂、台北聖家堂、屏東萬金聖母聖殿及高雄玫瑰聖母聖殿主教座堂等4座台灣教堂的紀念郵票,以及台灣與教廷駐台大使館合製的教廷文物原圖明信片一套,彰顯台灣天主教會與教廷的緊密連結。

外交部提到,陳建仁另贈送教宗於2020年在秘魯奇克拉約(Chiclayo)擔任教區主教時,代表接受台灣所捐贈防疫物資的照片;該批「Taiwan BOX」抗疫防護箱是由屏東縣政府與花蓮門諾醫院醫師賴賢勇合作捐贈予秘魯「奇克拉約明愛會」(Cáritas Chiclayo)以及該國醫療與慈善機構。台灣政府及人民於疫情期間積極援助國際社會防疫物資,善盡國際社會責任,充分展現「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」的精神。

外交部指出,陳建仁17日抵達羅馬後,在機場會晤同樣前來參加教宗就職典禮的史瓦帝尼王國總理戴羅素(Russell Dlamini),另陳建仁也出席由台灣天主教會主教團主席李克勉主教於本篤會修院主持的和平祈福彌撒;並於18日與天主教神職人員餐敘,重要出席賓客包含教宗駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士樞機主教(Card. Silvano Tomasi,另譯:托馬西)等16位神職人員,以及海地特使暨前外交部長尼古拉(AlrichNicolas)等多位邦交國政要及駐使。

外交部強調,台梵建交迄已83年,邦誼深厚,雙方共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值。未來將在既有友好情誼及人道援助等領域的堅實合作基礎上,進一步深化台梵關係,共同為世界做出更多貢獻。