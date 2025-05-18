總統以併購喻兩岸互動 藍指準備賣台、綠批斷章取義

總統賴清德受訪時以「大公司併小公司」比喻兩岸關係，國民黨主席朱立倫今天質疑，「是要準備賣台嗎？」民進黨發言人吳崢指出，總統是譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，朱立倫斷章取義。

賴總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪，昨天播出訪談內容。總統指出，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司（台灣），「你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分」。

朱立倫今天下午出席「反惡霸、戰獨裁」台北市中正萬華場政策說明會，他在致詞時質疑，「是要準備出賣我們嗎？是要賣台嗎？」今天如果有任何一位領導人敢這樣說，就準備被民眾推翻。

朱立倫批評，賴總統對內專門搞內鬥、消滅在野黨，對外完全無能，跟美國還沒開始談，就先跪下來，就先把台積電送出去，帶138家企業去投資美國，還很驕傲說要讓美國偉大。

朱立倫指出，現在變成美國隊，要讓美國偉大，但身為中華民國總統，怎麼可以讓美國偉大，怎麼不讓台灣偉大、優先，這樣的總統真正是賣台，應該下台、被罷免。

對於朱立倫的質疑，吳崢晚間在臉書發文說，朱立倫斷章取義，將賴總統的專訪段落說成是準備出賣台灣。事實上，任何人只要具備正常中文理解能力，都會知道，賴總統是在譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，造成兩岸交流卡關。

吳崢表示，賴總統在訪談時說，「（中國）應該要正視中華民國存在的事實，也要尊重台灣人民追求自由、民主、人權的生活的方式」，並強調，兩岸交流只要在對等、尊嚴的前提下，都沒有問題。

吳崢指出，國民黨一邊罵共產黨要消滅中華民國，一邊老是喜孜孜地派副主席、黨團總召去中國和共產黨握手，這種作法只會讓越來越多人看不清國民黨的路線到底是什麼。

此外，民進黨立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮日前稱沒辦法直接聯繫到朱立倫，引發討論。朱立倫下午抵達說明會後，除了向李孝亮握手致意，也給予擁抱鼓勵與打氣，並肯定李孝亮辛苦、勇敢。