影／黃國昌細數立院通過法案 「從未忘記柯文哲的承諾」

台灣民眾黨舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，黨主席黃國昌率黨公職到台中水安宮，他指出過去民進黨承諾的國會改革、修正財劃法等通通跳票，過去1年民眾黨與國民黨攜手合作在國會通過，這些都是前主席柯文哲的承諾，民眾黨說到做到。

黃國昌說，今天是5月18日，馬上就要到賴清德總統520就職一周年，民眾黨要問賴，繳出什麼成績單、對得起選民嗎？過去1年，在野黨在國會一次又一次幫民進黨實現跳票承諾，用具體行動讓所有人民看到，民進黨不做的，民眾黨來做。

黃國昌指出，過去民進黨說要國會改革，現在卻說官員可以說謊；過去民進黨要修財劃法，讓地方政府有錢建設，現在卻說錢要全部掌握在中央，聽話才有糖吃；過去民進黨承諾吹哨者保護法，現在卻說敢吹哨、敢檢舉，就追殺清算毫不手軟；過去民進黨要立不法關說、棄保潛逃罪，現在人民看到，烙跑的、把黑手伸進司法的，都是民進黨。

黃國昌表示，棄保潛逃罪與不法關說罪通過那天，他站在立法院議場中央發表感言，面對民進黨立委無理的謾罵與喧囂，內心卻非常感動；2023年7月16日，他們頂著大太陽站在凱達格蘭大道上，他拿著承諾書遞給柯文哲，柯毫不猶豫地簽下了自己的名字。

「柯文哲沒有當選總統，但民眾黨沒有忘記柯的承諾，民眾黨說到做到，就像柯文哲說到做到。」黃國昌激昂地說，現在台灣人民的眼睛都張開了，看輕為什麼賴清德總統這麼害怕柯；過去9個月民眾黨遭受非常多打擊，但從未退後一步，因為他們始終相信柯文哲對人民的承諾。