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柯文哲羈押、陳宗彥無罪 黃國昌怒吼：人民要問為什麼

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（左三）表示，民眾黨會站在第一線，對抗賴清德總統對台灣人民的霸凌。記者陳敬丰／攝影
民眾黨主席黃國昌（左三）表示，民眾黨會站在第一線，對抗賴清德總統對台灣人民的霸凌。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，黨主席黃國昌率黨工直到台中水安宮，他說，永遠不會忘記去年8月30日，檢調衝入民眾黨部、帶走前主席柯文哲，如今仍被羈押，反觀賴清德總統愛將陳宗彥，接受性招待卻無罪，人民都想問為什麼。

黃國昌表示，去年5月19日，民眾黨全體公職在柯文哲帶領下站在民進黨中央黨部前，喊出「打倒新黨國、啟動新台灣」，既是對民進黨8年完全執政最沉痛的控訴，也是對賴清德總統最懇切地叮嚀，希望他把台灣人民放在心上、讓台灣社會更團結。

黃國昌語帶哽咽說，心存善念的柯文哲萬萬沒想到，只獲得40%選票的賴清德總統，心中早就沒有任民與台灣的未來，只剩滿滿權力慾；黃永遠不會忘記，去年8月底，檢調衝入民眾黨中央黨部，並到柯文哲家中將他帶走、拘捕，羈押了4個月後，地檢署交出的起訴書卻成為台灣社會笑柄、司法史上恥辱。

前兩天，行政院前發言人陳宗彥涉性招待案一審獲判無罪，黃國昌冷笑道，全台灣人民都在問，為何沒收錢、沒貪汙的柯文哲要被羈押8、9個月，濫用權力、接受廠商性招待的陳宗彥，現在在外面趴趴走？賴清德總統用傲慢的權力展示，讓全國人看到，順賴者昌，逆賴者亡。

黃國昌指出，賴清德總統要讓台灣不准有反對與抗議的聲音，還說「要抗議去天安門」，趕在國會監督執政黨，就發動大罷免；賴步步進逼，控制媒體、檢調，對所有發出異議聲音的人民，動用網軍肉搜、霸凌，一般小老百姓不敢發聲。

「請停止網軍對台灣人民的霸凌，有什麼事衝著民眾黨來！」黃國昌表示，賴清德總統2019年要求前總統蔡英文停止用網軍攻擊，如今卻反過來用網軍霸凌人民，民眾黨會永遠站在第一線，保護人民、守衛民主，對抗賴的獨裁與專制。

民眾黨主席黃國昌（左四）表示，前主席柯文哲沒貪汙被羈押，賴清德總統愛將陳宗彥接受性招待卻無罪，人民都在問，為什麼？記者陳敬丰／攝影
民眾黨主席黃國昌（左四）表示，前主席柯文哲沒貪汙被羈押，賴清德總統愛將陳宗彥接受性招待卻無罪，人民都在問，為什麼？記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨 賴清德 黃國昌

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