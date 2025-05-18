立院22日辦虐童刑責檢討公聽會 藍提案最重可判死刑

1歲男童「剴剴」遭虐死案引發社會關注，立法院22日將舉辦「虐童刑責法制總檢討」公聽會。國民黨團提案，對幼童凌虐致死者，刑度應參考刑法犯強盜罪因而致人於死者，將最高刑度提高至死刑或無期徒刑。

立法院司法及法制委員會22日將舉辦「回應民意，虐童刑責法制總檢討」公聽會。

國民黨立法院黨團提出「中華民國刑法第286條條文修正草案」，對幼童凌虐致死者，其行為罪大惡極並泯滅人性，其最高刑度應參考刑法第328條，對於犯強盜罪因而致人於死者，最高可處死刑，符合罪刑相當原則，對於凌虐幼童致死者，最高刑度提高至死刑或無期徒刑。

民進黨立委陳亭妃提案，近期社會重大矚目兒虐及兒少性剝削事件頻傳，為有效遏阻這類嚴重妨害兒童及少年身心健全發育的犯罪行為，避免缺乏懲治矯正效果，使部分犯罪人士因營利等因素反覆實施犯罪、破壞社會穩定、增加再犯機率。

陳亭妃提案表示，因此擬具「中華民國刑法第77條及第286條條文修正草案」，新增犯刑法第286條妨害幼童發育罪或「兒童及少年性剝削防制條例」部分罪名者，不得申請假釋，並提高妨害幼童發育罪刑責。

另外，民眾黨團提案指出，有鑑於憲法法庭在民國113年9月20日作成113年憲判字第8號判決，以「犯罪情節屬最嚴重」、「最嚴密之正當法律程序要求」等要件，大幅限縮法院依法宣告死刑的可能。另一方面，作為死刑替代刑罰手段的「無期徒刑」，在實務上已形同虛設。

民眾黨團表示，從102年到111年無期徒刑受刑人，假釋出獄人數為657人，在監執行時間平均僅為17.9年，非但造成無期徒刑制度空洞化，更難以實現社會公平正義。因此有必要賦予法院在宣告無期徒刑時，得參採外國終身監禁不得假釋立法例，宣告不得假釋，擬具「中華民國刑法部分條文修正草案」。

民眾黨團版草案中新增，宣告無期徒刑者，得宣告不得假釋，並不受減刑、大赦影響。