柯文哲遭押9個月 醫控政治冤獄喊「人民會用選票補償」

前台北市長柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭訴，迄今被羈押9個月。醫師、時事評論家沈政男今出席民眾黨「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講活動，沈為柯抱屈，「現在柯P做的每一天黑牢，以後人民一定用選票加倍補償他」。

民眾黨今下午在台中水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場。醫生沈政男表示，柯文哲當台北市長時，每早開七點半開晨會，8年來不間斷，「你說柯文哲會貪汙，邏輯通嗎？」他也寫信鼓勵柯文哲說，「現在柯P做的每一天黑牢，以後人民一定用選票加倍補償他」。

沈政男說，藍白現在遭到司法破壞，要如何找回司法正義？大罷免不能得逞，藍白支持者都要出來投票，柯文哲如果在投票前交保，可帶動反大罷免聲勢。

沈政男強調，柯文哲走這遭就是最了解司法不正義的人，台灣司法要改革就要科學化，包括各類案件的羈押率、法官個別審案的差異、檢察官的問案品質都要改革，他最後大喊：「等待柯文哲回來帶領大家司法改革」。