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柯文哲遭押9個月 醫控政治冤獄喊「人民會用選票補償」

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
醫生蘇偉碩今出席民眾黨「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講活動。記者陳敬丰／攝影
醫生蘇偉碩今出席民眾黨「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講活動。記者陳敬丰／攝影

前台北市長柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭訴，迄今被羈押9個月。醫師、時事評論家沈政男今出席民眾黨「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講活動，沈為柯抱屈，「現在柯P做的每一天黑牢，以後人民一定用選票加倍補償他」。

民眾黨今下午在台中水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場。醫生沈政男表示，柯文哲當台北市長時，每早開七點半開晨會，8年來不間斷，「你說柯文哲會貪汙，邏輯通嗎？」他也寫信鼓勵柯文哲說，「現在柯P做的每一天黑牢，以後人民一定用選票加倍補償他」。

沈政男說，藍白現在遭到司法破壞，要如何找回司法正義？大罷免不能得逞，藍白支持者都要出來投票，柯文哲如果在投票前交保，可帶動反大罷免聲勢。

沈政男強調，柯文哲走這遭就是最了解司法不正義的人，台灣司法要改革就要科學化，包括各類案件的羈押率、法官個別審案的差異、檢察官的問案品質都要改革，他最後大喊：「等待柯文哲回來帶領大家司法改革」。

醫生蘇偉碩說，柯文哲的京華城案就是一樁政治冤獄，且國家一直在騙我們，國家說吃一點點萊豬不會怎樣，事實上萊克多巴胺對人體危害大，但賴清德上任一年，澳洲萊豬就來叩關。蘇強調，現在台灣司法不公，食安不安，希望大家團結，讓大家有公正的司法，放心的食安。」

醫師、時事評論家沈政男今出席民眾黨「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講活動。記者陳敬丰／攝影
醫師、時事評論家沈政男今出席民眾黨「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講活動。記者陳敬丰／攝影

司法改革 柯文哲 沈政男

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