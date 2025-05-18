駁黨內互打 鍾小平、郭昭巖終於同台：喊團結罷吳沛憶

國民黨罷雙吳行動，北市黨部今在國軍英雄館旁舉辦中正萬華「反惡罷、戰獨裁」宣講，黨主席朱立倫、議長北市黨部代理主委戴錫欽、立委謝龍介、領銜人李孝亮、在地議員等出席，被爆有心結、常黨內互打的中正萬華選區議員鍾小平、郭昭巖今同台，團結罷免吳沛憶。

先前因2024立委選舉黨內初選爆心結的議員鍾小平、郭昭巖，過去總是「王不見王」，日前鍾小平則指郭昭巖，曾說北市黨部訂罷免連署責任額會導致淺綠選民跑掉，郭本月3日澄清「從來沒有講這句話」，還要鍾小平做好自己的事，當天兩人也是以趕行程為理由，未正面碰到面。

北市黨部今天舉辦中正萬華反惡罷、戰獨裁宣講，鍾小平、郭昭巖難得同台，並且先後在台上致詞。鍾小平說，現在民進黨動用綠色恐怖、要大家捲起袖子一起抗暴，並稱他鍾小平、郭昭巖、吳志剛會很認真接受主戴錫欽、朱主席指示最後衝刺，他在這兩天會擺十幾個點發動一百位志工爬樓梯，一定會完成戴代理主委、朱主席的命令，罷免吳沛憶奮戰到底。

郭昭巖也說，今天很感動看到支持者還有的坐輪椅來，但因有些人怕個資洩漏，不敢參加連署，但呼籲大家要站出來，捍衛基本自由，她最近也與助理積極拜訪黨員連署，還有走出戶外設連署站，並稱「今天不團結，明天就會後悔，今天不努力，明天就沒有自由民主」，距離第二階段連署截止不到半個月，呼籲大家號召親朋好友一同參與連署，罷免吳沛憶。

議長、代理主委戴錫欽說，有許多名嘴在中正萬華區見縫插針，今天選區優秀國民黨議員都在這裡，大家會跟領銜人李孝亮站在一起，國民黨是李的後盾，現在不是計較個人的時候，是大是大非時刻，國民黨不會讓李孝亮孤獨，會給予最大奧援。

謝龍介也以前輩身份鼓勵李孝亮，表示國民黨台南市黨部是最早被搜索的地方黨部，他安慰李孝亮「不用驚」，身為台南市黨部追主委沒在怕的，現在台南黨部30多同仁，被約談的被約談，被關的被關，他身上都是刀傷，人在江湖走，沒有不挨刀的，每一個傷痕都是歷史印記，要化成人生成長養分，愈勇敢對方就會愈怕。