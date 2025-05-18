立委提案縣市改制須議會同意 內政部：恐與憲法扞格

立委提案修正地制法，增訂縣市改制或合併升格時，除徵詢縣市政府意見外，還須經縣市議會同意。內政部說，行政區劃屬中央權限，非地方自治事項，提案形同賦予地方決定權，恐與憲法規定有扞格之虞。

立法院內政委員會19日將審查朝野立委所提地方制度法部分條文修正草案共17案。

國民黨立委賴士葆提案，內政部擬將縣市改制或與其他直轄市、縣市合併改制為直轄市時，除應徵詢相關直轄市、縣市政府意見外，草案中增訂，並須經各直轄市議會、縣市議會同意後，再報請行政院核定。

據內政部送抵立法院的書面報告指出，因縣市單獨或合併改制直轄市，是行政區劃的一種，依憲法規定屬中央權限，尚非地方自治事項，且地方制度法已明定，在內政部擬訂改制計畫後，應徵詢相關直轄市政府、縣市政府意見。

內政部說，相關直轄市、縣市政府於受徵詢時，應傳達轄區內民意，賴士葆等人的提案形同賦予地方決定權，恐與憲法規定有扞格之虞。且行政區劃的態樣多元，各種態樣是否應做一致處理，建議併同行政區劃程序法的立法方向通盤考量。

另外，國民黨立委陳玉珍等人提案，將各縣市政府的副縣市長人數一律訂為2人；國民黨立委李彥秀提案建議以人口比率達全國人口總數2%以上的縣市，得增置第2位副縣市長；國民黨立委邱鎮軍提案，增列土地面積超過1000平方公里的縣市，得增置第2位副縣市長。

內政部說，統一律定副縣長為2人是否妥適，有待商榷。以人口總數2%來看，只有彰化、屏東、雲林、新竹、苗栗、嘉義、南投等7縣；面積超過1000平方公里則有宜蘭、新竹、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、屏東、台東及花蓮等10縣得置副縣長2人，是否妥適，有待進一步討論及凝聚共識。

國民黨立委李彥秀、徐巧芯也提案，將直轄市的副市長由2人增為3人。內政部表示，現行法就直轄市副市長人數規定，已考量不同直轄市政府因服務人口、組織與員額配置、控制幅度等面向差異衍生的政務推動需求，實務執行尚無窒礙，另目前地方尚無反映有急迫增置需求，是否一律增置為3人，仍需凝聚共識。