勤跑基層布局參選宜蘭縣長？吳宗憲：沒想太多 做就對了

立委吳宗憲近來勤跑基層參與活動，拜會地方增加曝光度，日前還為了行政院扣留原本該給宜蘭的一般性補助款25.5億元，邀集縣議員與中央對話，傾聽地方心聲；他與團隊屬於行動派，抓議題速度快又精準，不禁讓人連想是否為參選縣長布局？吳宗憲表示，他沒有包袱，也沒想太多。

宜蘭只有1席立委是民進黨陳俊宇，國民黨指派不分區立委吳宗憲在宜蘭設服務處，處理為民服務案件。面對有人質疑他不是宜蘭人，吳宗憲說，他從來不否認，然而深耕基層的第一步不就是要勤跑，民進黨蕭美琴不也曾經營花蓮？

國民黨參加下屆宜蘭縣長人選，至今未明，外界發現吳宗憲最近跑這麼勤，有意參選？他說「沒有想太多，把自己當作是在地選出來的區域立委來服務就對了」，他曾在很多不同縣市當過公務員，不管在哪個地方工作，就當作是自己的故鄉用心服務，也會有很深的感情。

昨天豔陽高照，吳宗憲一早出現在山地大同鄉，參加「原住民族部落大學開學典禮與南山村校聯合運動會暨PU跑道啟用儀式」，同場還有高金素梅立委，宜蘭縣議員沈志弘、游吉祥與孫湯玉惠，氣氛熱絡，下場跳大會操。

中午吳宗憲跑去礁溪鄉澤蘭宮參加「宜蘭縣媽祖弘道協會」舉辦天上聖母1066歲聖誕千秋慶典，與礁溪鄉長張永德同場；後來又去壯圍鄉拜訪黃建勇議員，與鄉長沈清山鄉長及鄉代林文達、楊宜樺討論宜蘭未來發展。

上周他為了行政院扣留原本要給宜蘭的一般性補助款25.5億元，怒批中央違法苛扣補助，召集行政院主計總處副主計長與宜蘭縣府財稅、主計進行協調，邀請縣議員到立法院與主計總處表達民意。

議員陳鴻禧說，縣市財政狀況不同，不能統刪27%；議員林義剛說，財劃法通過讓大家引頸期盼，無法接受補助款喊卡；議員黃建勇批評中央違反程序信賴原則；議員黃浴沂直言，宜蘭財政拮据，齊頭式平等會讓貧窮縣市更困難；議員黃琤婷強調，已核定一般補助款突遭刪減，影響基本民生支出。

他批評媒體以「藍白亂刪預算」標題報導地方補助款減少的新聞，混淆視聽與造謠，其實一般性補助款是地方政府依法應得「法定預算」，不屬於刪減預算的項目，「中央違法不給地方補助款，還鬼扯是因為總預算被刪」！

他說，三讀通過中央政府114年度總預算2兆9248億元，比去年2兆8519億元，增加729億元，創下史上最高預算，中央怎會「沒錢」？竟反而向地方開刀，哭窮扣錢，掐死地方財政。