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綠內參民調／拚選台南市長 陳亭妃比林俊憲多贏謝龍介20.3個百分點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台南市長初選民調曝光，陳亭妃（右）比林俊憲（左）多贏國民黨謝龍介20.3個百分點。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長初選民調曝光，陳亭妃（右）比林俊憲（左）多贏國民黨謝龍介20.3個百分點。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選白熱化，兩組擬參選人立委林俊憲陳亭妃都已進入選戰模式，日前傳出林俊憲4月底民調出現逆轉勢頭。不過據掌握，一份由趨勢民調所做內參民調，陳亭妃在黨內互比仍領先林俊憲約17個百分點；和國民黨台南市長擬參選人謝龍介對比，陳亭妃更是大幅領先謝龍介40.1個百分點，林俊憲則領先謝19.8個百分點。

民進黨台南市長自從聚焦在兩組擬參選人後，陳亭妃民調維持穩定領先。林俊憲在4月28日發起攻勢，呼籲國民黨勿介入民進黨初選，民進黨要團結，台南鄉親也應該看清楚，誰和國民黨走得比較近；陳亭妃同樣打出團結牌，強調黨內是競爭不是鬥爭，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。

據掌握，在林俊憲發起攻勢的同時，一份綠營內參民調也開始同步執行，包括對比式民調、互比式民調都有，陳亭妃在兩種不同民調方式中，仍居相當程度領先。

對比式民調結果顯示，林俊憲對比國民黨謝龍介，林俊憲獲得了50.5%台南市民支持，領先謝龍介的30.7%，雙方差距19.8個百分點；陳亭妃對比國民黨謝龍介，陳亭妃獲得了61.8%台南市民支持，領先謝龍介的21.7%，雙方差距40.1個百分。在對比式民調中，陳亭妃比林俊憲多贏了對手20.3個百分點。

黨內互比式民調結果則顯示，民進黨林俊憲與陳亭妃黨內互比下，現階段陳亭妃以41.5%支持度，領先林俊憲的23.9%支持度，雙方差距17.6個百分點。

該份調查是趨勢民調在4月28至29日，採用電話調查隨機抽樣方式進行，共計完成1073個有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.99個百分點，調查依據內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡與教育程度進行加權。

林俊憲 民調 陳亭妃

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