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廢選罷法修法公投 3場聽證5/20起登場釐清爭點

中央社／ 台北18日電

民間團體「人民作主志工團」針對立法院三讀修正通過的選罷法提出3項公投案，訴求廢止罷免提議與連署需附身分證影本、以及冒用個資連署的刑責規定。中選會公告，這3案聽證將分別在5月20日與5月22日舉行，釐清爭點。

立法院會去年底在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，條文已於今年2月生效。條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

這3項全國性公民投票提案，包含陳天壽領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」。聽證將在5月22日上午10時起舉行。

第二，張人仰領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」。聽證將在5月22日下午2時起舉行。

第三，趙偉程領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即『利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金』之規定，應予廢止？」。聽證將在5月20日下午2時起舉行。

中選會公告，聽證將釐清幾項爭點。首先關於身分證正反面影本的立法考量是為避免假冒連署，作為查對真實的防偽措施，但公投理由書指這將擴大蒐集個資並留下更大的個資外洩隱患、影響公民參與連署與政治表達意願且顯有違憲疑慮等，似與立法意旨不同，並預為違憲判斷，是否有不實或誤導，有待釐清。

針對增訂刑責部分，中選會指出，刑法針對妨害投票罪有相關規範，公職人員選罷法為淨化選舉風氣另制定特別規範，屬於常見的普通法與特別法關係。公投理由書所說「相較於刑法第210條，顯然是惡意打壓及妨礙公民行使憲法所明文保障的罷免權」，是否有不實或誤導情事，有待釐清。

立法院 罷免 身分證

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