「扛女兒繞場」 李四川秀1照曝世壯運開幕感動網讚定海神針

世壯運昨開幕圓滿完成，北市副市長李四川今在臉書貼出一張照片，表達對昨天開幕的感動。李四川說「你有看過爸爸肩上扛著女兒繞場嗎？」儘管昨開幕許多小插曲引各界熱議，不過昨晚世壯運，就是歡樂的全家繞場，它是世界體育賽事，也是國際運動嘉年會。

李四川說，「讓我們以熱情、好客，招待來自世界各國的貴賓。」

李四川今天也在臉出透露，其實舉辦世壯運，同仁壓力非常大。昨天下午4點，他繞了一圈大巨蛋周邊的遊行預定路徑，走進大巨蛋時外面正大雨傾盆，當時就有同仁一度擔心問「一直下雨怎麼辦，我們一定又要遭受嚴厲的批評？」李說，他感受得到同仁們的壓力，「我告訴他們，盡力就好，有批評就改善」。

李提到，今天早上看到有媒體報導出席開幕的藝人周湯豪，為了表演時口誤將世壯運說成世大運而道歉，李說，其實這是我們會常發生的事，「他和他媽媽昨晚的表演與歌聲，都是最完美的。」

李四川的貼文，也吸引許多網友在底下留言，網友留言讚，「有看到副市長昨天在入口處，猶如定海神針般的給足了工作人員滿滿的安全感」，還有網友說，「川伯就是這麼大氣！」