設運動部推動體育風氣 也該關心世壯運吧？

近日雙北合辦世界壯年運動會，總統賴清德原本表示另有要公不克出席，但在公布聖火代表為輝達執行長黃仁勳後，卻大轉彎派副總統蕭美琴出席。賴政府將運動部9月掛牌視為重大政績，賴總統本人也喜愛棒球，這樣的矛盾態度令人費解。

僅賴總統不克出席

近日雙北合辦世壯運，總統賴清德原定因公不克出席，但當主辦單位公布聖火代表為輝達執行長黃仁勳時，總統府卻臨時新增行程，派副總統蕭美琴出席世壯運的開幕儀式。如此突然的安排，不只讓現場必須增加維安，也更顯得蕭副總統的出席僅是為了蹭黃仁勳，即使賴總統表示會發賀電，也難讓民眾信服。

綜觀過去總統參與世界級運動會的案例，包括前總統馬英九於2009年7月出席高雄市政府主辦的世界運動會，當時的市長是陳菊；2017年8月，時任總統蔡英文出席台北市政府主辦的世界大學運動會，時任市長是柯文哲；從馬前總統至今，歷任民選總統只有賴清德不出席世界級運動會，容易給外界氣量狹小的印象。

蹭黃仁勳、陳傑憲？

其實賴總統明明是最喜歡運動的，各界都知道賴總統是統一獅的球迷，過去擔任副總統時，也曾客串球評且看完整場比賽，讓球迷讚聲連連。如今運動部將於9月9日掛牌，新部徽採用的更是12強棒球賽，台灣隊長陳傑憲在日本冠軍賽敲出致勝全壘打，在胸口比出的「Team Taiwan」手勢，總統卻託辭不出席世壯運開幕，難免會讓民眾懷疑他是否真心要推廣運動風氣？

政治人物最常被外界詬病的，就是趁著短暫賽事蹭知名球星或明星的熱度，在資訊如此發達的時代，這種蹭的行為很容易被各類運動的專業粉絲看破手腳。賴總統雖日理萬機，當天卻並無公開行程，且各界都知道賴對棒球等運動的熱愛，世壯運也有棒壘球賽事，他若能在後續行程表達支持，或許可以洗刷心胸狹窄的批評。

運動超越黨派

縱然雙北在世壯運舉辦期間發生不少紕漏，但辦理國際賽事並不容易，賴總統應該基於鼓勵與參與的立場，協助雙北宣傳世壯運、並對其表示鼓勵與祝福。尤其在台灣因為大罷免、關稅戰等挑戰紛擾不休下，更需要許多跨越政黨的表態與溫暖，運動更是不分黨派、全民都值得投入的事情，盼賴總統能夠三思。

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