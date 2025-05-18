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重返母校訪問 蔡英文：台灣是值得信賴的夥伴

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。取自蔡英文臉書
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。取自蔡英文臉書

前總統蔡英文刻正訪問英國，她今（18日）在臉書分享自己重返母校倫敦政經學院（LSE），而正是LSE的培養，讓她成為稱職的貿易談判代表；蔡也說，台灣不僅可以而且應該在尋求全球新平衡的過程中，扮演更積極的角色，台灣已在多次動盪時刻中展現出韌性，自證是值得信賴的夥伴。

蔡英文在英國期間，除受邀赴英國國會及劍橋大學演說，也重返倫敦政經學院，回憶求學時光之餘，她也以「在重塑秩序的時代：台灣作為穩定力量的角色」為題，發表演說。

蔡英文表示，台灣能走過每次全球貿易，在於台灣從未倒退到保護主義的思維；而是鞏固經濟基本麵，強化產業競爭力

蔡英文表示，在每次的關鍵轉折點上，台灣都大力投資人力和基礎建設，支持企業自我升級，重新定位供應鏈角色，提升整體韌性與效率；正是這種積極面對挑戰的態度，使台灣能夠在面對中國「紅色供應鏈」的競爭時，另闢蹊徑，當中國企業以政府補貼進行削價競爭時，台灣企業不參與「價格戰」，而是致力於在全球供應鏈中，成為不可或缺的關鍵零組件提供者。

蔡英文表示，這種策略就是「隱形冠軍」策略，台灣企業專注於利基市場，在這些領域提供最優質的產品與最可靠的服務，成為全球供應鏈中不可或缺的夥伴；而台灣已是世界上隱形冠軍密度最高的國家。

蔡英文表示，台灣過去因應全球貿易體系多次調整的經驗，也讓台灣更有信心應對目前美國政府以關稅為手段、希望縮小貿易逆差的政策；「我相信，現任台灣政府將全力以赴，積極與美國展開建設性對話，協助產業調整，維護國內經濟與金融穩定，讓台灣繼續保持競爭力，並持續對全球貿易體系作出貢獻，成為世界可靠的夥伴。」

蔡英文指出，「台灣不僅可以，而且應該在尋求全球新平衡的過程中，扮演更積極的角色。台灣已經在多次動盪時刻中展現出韌性，並證明我們是值得信賴的夥伴。」

蔡英文表示，上次來到LSE已經是10多年前，能在擔任總統8年後再度回到LSE，對她意義非凡；她回憶自己在LSE遇見來自世界各地、不同學科背景的學生和教授，享受多元且充滿活力的學術氛圍，並對國際及各自國內議題的深入討論。

蔡英文表示，在LSE，她大幅提升英文能力與溝通技巧，學會批判性思考和聆聽，這段經歷讓她成為稱職的貿易談判代表，為其後的學術與政治發展打下堅實基礎。

前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。取自蔡英文臉書
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。取自蔡英文臉書
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。取自蔡英文臉書
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。取自蔡英文臉書

競爭力 英國 蔡英文 貿易談判

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