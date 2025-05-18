民視轉播出包…侯友宜不評論 讚世壯運開幕震撼、歸功團隊

2025年雙北世界壯年運動會昨揭幕，民視轉播時，聖火代表中職傳星「恰恰」彭政閔的英文姓名出包，成為話題。媒體今天詢問新北市長侯友宜對這件插曲的看法，侯未直接回應，並指開幕典禮讓他很震撼，全要歸功幕後、幕前的夥伴。

台北、新北市聯合主辦的世壯運，17日晚間在台北大巨蛋揭幕，「種子聖火儀式」邀請5名重量級代表，分別是中職傳奇球星「恰恰」彭政閔、巴黎奧運金牌選手林郁婷、世界紀錄最年長羽球員林友茂、金馬影后張艾嘉、輝達執行長黃仁勳。

林郁婷率先登場，輪到「恰恰」出場時，中文名字正確，但畫面上的英文名字卻顯示為「Lin Yu-Ting」（林郁婷），眼尖觀眾發現，截圖在社群媒體上瘋傳，引發熱議，民視致歉。

侯友宜今到金山區法鼓山世界佛教教育園區參加佛誕慶典，與方丈果暉法師浴佛祈福後，媒體侯友宜身為主辦方，對民眾轉播出包的看法。

侯友宜說，世壯運準備了這麼多年，昨天的開幕典禮，他非常的震撼。這麼多的精彩的表演，得到很多中外人士的肯定，都要歸功幕後的工作團隊，以及幕前表演的夥伴們，大家辛苦了。未來還有兩周賽事，大家好好用熱情的雙手，接待參與的選手們。

侯友宜也號召民眾，看到世壯運選手和寶眷們，到台灣各地旅遊的時候，要以開心微笑建構起友誼的橋樑，給他們說哈囉一下，彼此之間的問候，就可以拉近距離，讓這些從國外來的貴賓選手們，都能夠感受到台灣人文之美。