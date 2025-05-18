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台灣「插管防疫箱」5年前送秘魯 代表接受人今赴就職教宗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市大千綜合醫院教學副院長賴賢勇發明的「插管防疫箱」，5年前捐贈秘魯，代表接受的是新任教宗「良十四世」（圖中者）。圖／賴賢勇提供
苗栗市大千綜合醫院教學副院長賴賢勇發明的「插管防疫箱」，5年前捐贈秘魯，代表接受的是新任教宗「良十四世」（圖中者）。圖／賴賢勇提供

「良十四世」（Pope Leo XIV）今天就任教宗，他5年前擔任秘魯奇克拉約的主教，曾代表接受台灣捐贈防疫物資，包括苗栗市大千綜合醫院教學副院長賴賢勇發明的「插管防疫箱」，賴與院方分享，台灣的善意連結世界，開出美好緣分的花朵。

新冠肺炎疫情爆發期間，賴賢勇發明插管防疫箱，又稱「Aerosol Box」或「Taiwan Box」 ，醫師進行氣管插管等高風險操作時，有效阻隔飛沫，降低感染風險 ，2020年2月將設計圖公開於社群媒體，並無償提供全球醫療機構下載使用 ，當年獲得前總統蔡英文頒發「防疫特別貢獻獎」。

「發明並非為了名利！」賴賢勇說，而是希望透過簡單的設計，提供醫護人員多一層保護，體現「Taiwan Can Help」的精神 ，很多國家的醫療單位都來聯繫，希望可以捐贈使用，經屏東縣政府聯繫與協調，2020年9月6日，2000個印著「Taiwan can help， Pingtung can help 」的Taiwan box ，及口罩等防疫物資，飄洋過海來到秘魯，無償捐贈給當地醫療與慈善機構。

賴賢勇日前接到秘魯友人通知，才知道當年代表接受捐贈的人就是任教宗良十四世，他及大千醫院都驚訝，分享台灣善意連結世界，「一顆善意的種子，5年後竟開出美好緣分的花朵！」

苗栗市大千綜合醫院教學副院長賴賢勇（圖右者）發明的「插管防疫箱」，5年前捐贈秘魯，代表接受的是新任教宗「良十四世」。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院教學副院長賴賢勇（圖右者）發明的「插管防疫箱」，5年前捐贈秘魯，代表接受的是新任教宗「良十四世」。圖／大千綜合醫院提供

屏東縣政府 秘魯

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