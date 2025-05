台灣「插管防疫箱」5年前送秘魯 代表接受人今赴就職教宗

「良十四世」(Pope Leo XIV)今天就任教宗,他5年前擔任秘魯奇克拉約的主教,曾代表接受台灣捐贈防疫物資,包括苗栗市大千綜合醫院教學副院長賴賢勇發明的「插管防疫箱」,賴與院方分享,台灣的善意連結世界,開出美好緣分的花朵。

新冠肺炎疫情爆發期間,賴賢勇發明插管防疫箱,又稱「Aerosol Box」或「Taiwan Box」 ,醫師進行氣管插管等高風險操作時,有效阻隔飛沫,降低感染風險 ,2020年2月將設計圖公開於社群媒體,並無償提供全球醫療機構下載使用 ,當年獲得前總統蔡英文頒發「防疫特別貢獻獎」。

「發明並非為了名利!」賴賢勇說,而是希望透過簡單的設計,提供醫護人員多一層保護,體現「Taiwan Can Help」的精神 ,很多國家的醫療單位都來聯繫,希望可以捐贈使用,經屏東縣政府聯繫與協調,2020年9月6日,2000個印著「Taiwan can help, Pingtung can help 」的Taiwan box ,及口罩等防疫物資,飄洋過海來到秘魯,無償捐贈給當地醫療與慈善機構。