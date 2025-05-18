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前總統蔡英文重返英國 驚見留學中的前立委賴品妤
前總統蔡英文正進行訪歐之旅，繼立陶宛、丹麥行程後，近日前往曾留學的英國倫敦，蔡英文17日上午與當地台灣留學生早餐餐敘，合照中前立委賴品妤也出席。賴落選後赴英國攻讀碩士，淡出政治圈，賴與小英同框，沒站在總統身旁，似乎想保持低調，賴一身亮眼風衣，還是很吸睛。
回顧2024年新北汐止區立委選戰，當時上演二位政二代對決，國民黨廖先翔挑戰尋求連任的民進黨賴品妤，廝殺激烈，兩人都是藍綠陣營中的年輕戰將。
賴品妤外型亮麗，曾被封為「太陽花女戰神」，27歲時接受民進黨徵召投入立委選舉，首戰就打敗政治經歷豐富的國民黨對手李永萍，尋求連任時，敗給國民黨廖先翔。
賴品妤連任挫敗後選擇沉潛，前往倫敦大學亞非學院（SOAS）攻讀碩士，深入泰國做研究。除了多了學生身分，賴品妤回台時仍有關注公共事務，日前還出席立委張雅琳辦的「追星文化與粉絲權益」座談會。
國民黨立委廖先翔正面臨罷免考驗，外界也關注罷團是否會找廖昔日對手賴品妤來助陣，賴目前沒有參與罷團活動，但臉書發文仍有一些批判藍營的文章，地方選民也關注賴是否會重返政壇。
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