三黨不過半當家鬧事、大罷免僵局 學者建議應思考倒閣

賴清德總統就任將屆滿周年，面對國會三黨不過半及大罷免僵局等，未來三年該如何解？學者指出問題還是在制度，整個體制「先天不良、後天失調」，在野未來應思考倒閣並多數黨組閣；民進黨前立委林濁水也說，關鍵在憲法中的矛盾，尤其罷免至上制度應好好檢討，才能化解僵局。

中山大學政治經濟系特聘教授、前民眾黨立委張其祿分析，我國制度「先天不良、後天失調」，目前是偏向總統制的混合制，其實就世界各國經驗來看，總統制除美國外都不是很成功，2024年結果為三黨不過半後，就制度上來看就注定是亂局。

張其祿表示，政治僵局在學理上，執政者是少數，那就應分享權力，跟國會多數聯合執政，或找一個小在野黨合成多數也可，但目前卻選擇採取衝撞的方式，用政治策略取代制度上該做的作為。

張其祿表示，朝野理當都要有「毀滅性武器」，透過倒閣、解散國會將執政權交給多數或重選出新的多數，但執政者看準在野經不起如此風險，所以僵局持續，「這真的有點沒救」；如今執政黨透過大罷免不對稱作戰，以凌遲方式削弱在野陣營力量，未來發展還是要看大罷免結果。若成功，就讓體制重回一致政府（unifed govemment）；若失敗，代表執政者花快一半任期還同樣結果，對執政黨是超級重挫，但政治攻防反而會更激烈，國會也恐繼續亂下去。

東吳大學政治系教授蘇子喬認為，目前看來倒閣並解散國會仍是解決僵局最好方向，其實倒閣的用意不是只有讓行政院長下台，而是多數黨爭取組閣權，若執政者仍不願讓多數黨組閣，那就倒閣到執政者願意為止，或執政者也能透過解散國會爭取多數，所以重點還是在民心，政黨有民意支持，根本不用害怕倒閣或解散國會。

蘇子喬分析，現在看來國民黨、民眾黨已比過往更有默契，未來也能再思考是否透過倒閣、解散國會追求組閣，畢竟制度上有此空間，實際上也應有想像空間，應設法說服民眾說服、形成輿論；若持續維持現況，即便藍白多數，通過眾多法案，行政部門因有一定裁量權，也未必落實執行，所以體制運作上仍應行政立法一致是最好。

林濁水表示，國會亂成一團、朝野互鬥一年多，最大的關鍵還是現行憲法是部拚裝車，三權分立制衡、五權平等和直接民權三種都有，且部分互為矛盾，若根本制度矛盾不解決，未來三年的朝野互鬥還是會沒完沒了。

林濁水指出，現朝野衝突都源自於行政立法間互動出現僵局時，沒有一個解套機制。若在總統制國家，總統有否決權，一經否決國會就幾乎很難翻盤，一翻兩瞪眼，大家可以暫時告一段落；內閣制、雙首長制同樣都有配套機制，我國憲法中沒有，剛好只剩下孫中山的罷免至上主義，於是被朝野拿來鬥得沒完沒了。林濁水建議，罷免至上制度，這是全世界都沒有的，還是要從制度上好好檢討，才能化解僵局。