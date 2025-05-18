聽新聞
0:00 / 0:00
林昶佐傳接芬蘭代表 楊蕙如曝昔爭議驚：難道綠營沒人？
前立委林昶佐傳出將接任駐芬蘭代表，因近期藝人的閃兵事件，也讓林昶佐的服兵役議題成為外界關注焦點。卡神楊蕙如也在臉書問，讓閃兵不當兵的林昶佐代表台灣去國外當外交官？「綠營難道沒有人了嗎？」
楊蕙如說，現在藝人閃兵風潮引發社會撻伐，讓一個可以在立法院打架、但是不能當兵的人駐外？是誰想要害賴清德總統的民調再跌？「所以要當兵的時候就焦慮症逃兵，要當官焦慮症都好啦？不分藍綠的閃兵我都看不起啦！」
楊蕙如也貼出過去媒體報導林昶佐閃兵的爭議，報導指林曾承認當年玩團，力圖緩徵想辦法延畢，但後來因焦慮症嚴重，才被判免兵役。更曾自爆：「到現在仍在服藥，有次去日本忘帶藥，在地鐵站癱了噴屎噴尿，糗到爆。」
當年的報導來指出，Freddy同學爆料，指他並非有先天宿疾，卻刻意找漏洞規避兵役，還到處打著「愛台灣」的口號。昨Freddy聞訊表示：「為台灣盡力不一定要用當兵的方式，將來如果我停藥了，要我去當兵，我也OK。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言