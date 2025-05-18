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林昶佐傳接芬蘭代表 楊蕙如曝昔爭議驚：難道綠營沒人？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前立委林昶佐。圖／聯合報系資料照片
前立委林昶佐。圖／聯合報系資料照片

前立委林昶佐傳出將接任駐芬蘭代表，因近期藝人的閃兵事件，也讓林昶佐的服兵役議題成為外界關注焦點。卡神楊蕙如也在臉書問，讓閃兵不當兵的林昶佐代表台灣去國外當外交官？「綠營難道沒有人了嗎？」

楊蕙如說，現在藝人閃兵風潮引發社會撻伐，讓一個可以在立法院打架、但是不能當兵的人駐外？是誰想要害賴清德總統的民調再跌？「所以要當兵的時候就焦慮症逃兵，要當官焦慮症都好啦？不分藍綠的閃兵我都看不起啦！」

楊蕙如也貼出過去媒體報導林昶佐閃兵的爭議，報導指林曾承認當年玩團，力圖緩徵想辦法延畢，但後來因焦慮症嚴重，才被判免兵役。更曾自爆：「到現在仍在服藥，有次去日本忘帶藥，在地鐵站癱了噴屎噴尿，糗到爆。」

當年的報導來指出，Freddy同學爆料，指他並非有先天宿疾，卻刻意找漏洞規避兵役，還到處打著「愛台灣」的口號。昨Freddy聞訊表示：「為台灣盡力不一定要用當兵的方式，將來如果我停藥了，要我去當兵，我也OK。」

兵役 林昶佐 楊蕙如

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