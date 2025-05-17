聽新聞
0:00 / 0:00

台積赴美惹疑美論 賴總統：會面對

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
520前夕賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪。圖／總統府提供
520前夕賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪。圖／總統府提供

賴清德總統就任一周年前夕接受敏迪選讀專訪，針對美國對等關稅，賴總統表示，除了跟美國談判，政治上「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。但賴總統強調，美國總統川普上任後，對台政策其實沒有改變，而且持續在加強。

主持人詢問，對於越來越多（半導體）台廠考慮赴美設廠，會讓台灣民眾會有一定的疑美情緒，如何降低這個疑美情緒？賴總統說，美國對等關稅的提出，有它本身國家的困難，美國不是只對台灣，美國、日本，甚至歐盟也是，在這種狀況之下，我們要面對的，除了好好跟美國談判以外，在政治上，「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。

被問及九十天寬限期後，若美方仍對我課徵百分之十以上關稅如何應對，賴總統說，談判的目的就是要避免這種情況，「這個一定要有信心」。台美關係持續深化，並未因川普上任停止，川普固然對美國前總統拜登有諸多批評，但在對台政策上面，其實是沒有改變，而且持續在加強。

朝野持續為大罷免角力，賴總統說，前總統馬英九也曾公開肯定罷免權。這次的公民運動，就是由間接民主、代議士制度，往直接民權來走，這也是民主的深化。

尊重藍營發動罷免總統

國民黨發動五二○罷免總統，賴總統說，在野黨要罷免總統，這必須要尊重，同樣的如果公民團體要罷免立法委員，相關政黨也必須要尊重。

賴清德

延伸閱讀

川普減稅法案被眾院擋下…可能少算了財政赤字

美最高法院阻擋驅逐委內瑞拉人 川普批大法官掣肘

美中關係「很重要」 川普稱願意出訪會晤習近平

美共和黨眾議員內鬨法案卡關 川普財政政策遇挫

相關新聞

藍提修刑法 無期刑可不得假釋

反廢死公投前日在立法院闖關，將反廢死訴求訴諸直接民意。國民黨立委許宇甄、吳宗憲等十八名委員，為防憲法法庭判決造成實質廢死...

虐童可判死未遭採納 法務部挨批

虐童案件層出不窮，有民眾在公共政策網路參與平台提議增加虐童者刑責，虐童致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，對於凌虐未滿十...

台東設風電？環長不鼓勵、不支持

台東海岸有廠商擬設陸域風力發電機引起居民反彈，綠委陳瑩、莊瑞雄昨邀環境部長彭啓明視察長濱鄉、成功鎮海岸，聽取地方意見，彭...

台積赴美惹疑美論 賴總統：會面對

賴清德總統就任一周年前夕接受敏迪選讀專訪，針對美國對等關稅，賴總統表示，除了跟美國談判，政治上「我們的確要去面對疑美論，...

林昶佐任芬蘭代表 民眾黨批政治任命

涉外人士證實，前立法委員林昶佐將出任駐芬蘭代表，希望能為台灣外交注入價值與文化的新動能和活力。不過民眾黨立院黨團副總召張...

影／卓榮泰訪岸內影視基地 宣示以無核文化抵抗文化入侵

行政院長卓榮泰下午到台南鹽水岸內糖廠影視基地訪視，宣示將以文化工作「抵抗中國文化入侵」。他也宣布，今天開始台灣進入沒有核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。