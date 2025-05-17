外交部長林佳龍接見愛媛縣知事中村時廣 再續台日情誼

外交部長林佳龍 15 日在外交部接見來訪的日本愛媛縣知事中村時廣及愛媛縣經濟同友會代表幹事大西康司一行，林佳龍與中村時廣相識多年，老友重逢氣氛格外熱絡，兩人回顧過往合作點滴，從自行車城市外交、地方交流到航線推動，皆成果豐碩，雙方並就持續深化台日地方交流、文化連結與觀光合作等議題交換意見。

林佳龍表示，與中村時廣結緣於其擔任台中市長期間，2017 年在捷安特董事長劉金標的鼓勵下，中村時廣率領愛媛縣府團隊來台，親身體驗台灣自行車環島一號線，雙方皆對以單車行銷城市的理念高度認同，一見如故，開啟了台中與愛媛的全面城市交流。林佳龍提到，愛媛縣擁有瀨戶內島波海道，台中則有東豐自行車綠廊，都是自行車愛好者的天堂。值得一提的是，愛媛縣已成功爭取到 2027 年全球自行車城市大會（Velo-city Global）主辦權，松山市也成為亞洲第二個取得主辦權的城市。

林佳龍說，2017 年他赴日與中村時廣簽署「台中市與愛媛縣友好交流備忘錄」，2018 年中村時廣回訪台中，出席「2018 台中世界花博」並共同簽署「台中宣言」，讓彼此關係更加緊密。後來林佳龍擔任交通部長期間，中村時廣為促成台灣桃園與日本松山的直飛航線再度來台，如今該航線每週穩定開行三班，已成為台日民間與經濟交流的重要橋樑。

林佳龍強調，台日情同手足、親如一家。今年初，中村時廣因長年致力推動台日交流，獲頒我國「外交之友貢獻獎」，實至名歸。林佳龍並藉此次會面，再次向中村時廣表達誠摯祝賀與敬意。

中村時廣感性地提到，過往訪台行程繁忙，難有機會深入體驗台灣風土民情。林佳龍特別致贈《和林佳龍一起去旅行》與《許文龍的雕塑世界》兩書，期盼他未來有機會按圖索驥，慢慢走讀台灣的歷史與美麗。雙方也幽默交流，林佳龍表示若中村時廣出版《知事帶你遊日本》一書，他願意協助翻譯並親撰推薦序。中村時廣則笑稱歡迎林佳龍再訪愛媛，出版《佳龍帶你遊愛媛》，讓更多台灣朋友認識這片充滿魅力的地方。

會談最後，林佳龍與中村時廣一同駐足於玉山照片前，林佳龍介紹玉山為台灣最高峰，儘管仰之彌高卻容易親近，他也已四度完登玉山，林並邀請中村時廣親自來體驗台灣的自然壯麗，也期盼未來能儘快與中村時廣再次見面。