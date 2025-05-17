影／卓榮泰訪岸內影視基地 宣示以無核文化抵抗文化入侵

行政院長卓榮泰下午到台南鹽水岸內糖廠影視基地訪視，宣示將以文化工作「抵抗中國文化入侵」。他也宣布，今天開始台灣進入沒有核能的時代。「這個無核的時代、用電無虞」。這是無核生活的文化。我們不會讓國人在用電方面感到任何的不安心。

卓榮泰表示，台電都已事先清楚告訴國人，後續各種能源措施該怎麼做。「我們會系統性的告訴國人，在這個無核的時代、用電無虞」，大家不用擔心。

他說，文化產業必須用到相當多的地方資源跟能源能，這個也都不需擔心，台灣會進入一個沒有核能的時代，台灣會進入一個「沒有核能的文化」，而在這文化當中，無論生活產業文化各方面，根基能夠扎得更深，「只有文化工作才能夠影響百年，只有文化工作，才能抵抗文化入侵」，這個是絕對的重要。

他說，今天來到慕名而來的地方，要看看場景的照片跟實際的狀況是不是一樣。要讓文化界工作者知道政府的決心、政府的準備，中央和地方一起努力。

卓榮泰致詞時，也為文化部預算遭到立法院凍結34、刪除11億感到委屈，就算預算五月7日解凍，也嚴重影響今年文化部的各種工作進展。

他表示，文化人的力量很大，從這一次文化部是第一個被凍結的預算解凍的就看得出來。文化部的預算被刪被凍結那麼多，要幫助文化界的預算，竟然被刪凍那麼多，惹怒了文化界人士，第一時間就跳出來，也因為文化部被凍結了34億第一時間就解凍了。