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台美關稅談判不能黑箱 王鴻薇：簽回來的協議要審查

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片

美國總統川普日前宣布對等關稅政策，給予外界90天緩衝談判期，我國負責對美經貿談判的行政院副院長鄭麗君昨稱，「和美方兩次關稅談判結果溝通良好」。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今早質疑賴政府與美方談判黑箱後，下午直言，從美國簽回來的協議應該要審查，否則是門戶大開。

鄭麗君昨表示，美方宣布對等關稅後，政府迅速啟動應對機制，和美方於4月11日進行了首次視訊會議，4月底在華府進行為期兩天的首輪實體談判，顯見台灣是首批談判國家之一。

鄭麗君說，在談判過程中，雙方未涉及匯率問題，但均認經濟安全的重要性，議題包括洗產地、出口管制、投資審查等，台灣採取「事前預防、事中嚴查及事後嚴罰」，加強對關鍵技術的有效安全管理，避免關鍵技術外流。她也表示，美方正在進行的半導體調查，我方於5月7日提出意見書，若美方對相關產業加徵關稅，反而會讓產業赴美布局能力落後，增加斷鏈風險。

王鴻薇今早質疑，我方和美方之間究竟談了些什麼，國人均不知，立法委員也不知，批賴政府「繼續黑箱」。

王鴻薇下午受訪，直言「從美國簽回來的協議應該要審查」，否則是引兵入關、門戶大開。除了我方關心的開放市場、降低關稅外，另有食安問題如萊豬、萊牛，或是基因改造食品，因此不能黑箱作業。她也質疑，「到底誰給政府空白授權，簽了回來後，我們一定要認帳？」

至於是否有要求審查的時間表，王鴻薇表示，現在問題是，民進黨政府一直沒有給確切的談判內容，代表團也已經返台，但都沒有任何結果，也沒有得到美方承諾。川普擺明一副「到時等我寄帳單給你」的樣子，我方隨時要準備付帳。

王鴻薇強調，必須讓我方產業充分了解，因橫跨產業、食安等。對立法院來說，以前有呼籲制定「兩岸協議監督條例」，現在並沒有任何與國外協議的監督條例，對外簽的相關協議還是要送到立法院審查較合理，否則等於行政權無限大，也不知道要把台灣市場開放到什麼程度。

王鴻薇 美國 鄭麗君

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