行政院助台灣無人機產業發展 預計3年內採購4萬7千架

行政院長卓榮泰今到訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，了解無人機產業發展情形，組成跨部會無人載具專案會議，擬定產業發展、國防自主、民主供應鏈3大政策目標，行政院統籌型計畫預計3年內採購至少4萬7千架無人機，力拚2028年無人機產業年產值達到300億元。

卓榮泰下午抵達亞創，先在1樓大廳參觀無人機，聽業者分享最新技術，再到2樓會議室與縣府及業者交流意見，全程不接受媒體聯訪。媒體追問核三今起停役，台灣未來是否進入無核家園，以及今晚是否參加世壯運，卓榮泰快速走上樓梯，未給予任何回應。

翁章梁說，卓榮泰在會中提到行政院已組成跨部會「無人載具專案會議」，擬定產業發展、國防自主、民主供應鏈3大政策目標，卓榮泰特別強調台灣自製率、非紅供應鏈，未來將透過定期專案會議整合跨部會資源，力拚2028年無人機產業年產值達到300億元。

翁章梁說，亞創中心成立3年吸引近50個單位進駐，目前空間不足，為擴大進駐及驗測需求，提出亞創一、二館空間改造計畫，獲行政院納入無人機產業發展統籌型計畫辦理，未來擬成立法人單位管理，民雄航太暨無人機產業園區也在如期進行，盼修訂相關法令。

翁章梁說，原先評估在義竹鄉設立中大型無人機飛行測試場，但新設中大型無人機測試場就如同蓋一座新的機場，管制人員及費用龐大，經評估後否決，150公斤以上中大型無人機大多是軍用，民航局建議使用現有機場，包括水上機場、恆春機場等，需再與國防部協調。