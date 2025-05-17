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綠營爆世壯運工讀生銷毀針織袋「中國製」標籤 世壯運回應了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員顏若芳踢爆北市府疑動員工讀生撕除世壯運針織袋的「中國製造」標籤。圖／顏若芳提供
北市議員顏若芳踢爆北市府疑動員工讀生撕除世壯運針織袋的「中國製造」標籤。圖／顏若芳提供

雙北世壯運今晚開幕，民進黨議員顏若芳指出，她接獲陳情，北市府疑動員工讀生撕除世壯運針織袋的「中國製造」標籤，國際盛事恐淪大型弊案，她痛批北市府不僅嚴重瀆職，更恐將背負刑事責任。世壯運執委會指出，並非事實，誤導視聽。

顏若芳表示，近日有一名世壯運工讀生向她陳情，今天開幕典禮放在座位上，內有可樂果、乖乖等餅乾品項的「世壯運編織袋」其實是大陸製造，且世壯運主辦單位為了掩人耳目，還動員工讀生撕去內有「中國製造」文字的標籤，陳情的工讀生，就是負責銷毀標籤的其中一員。

顏若芳說，世壯運的標案已明確規範禁止使用中國大陸製產品，而市府動員工讀生撕去原產地標籤的動作，亦即公務員違背職務、損害公眾利益，恐嚴重觸犯刑法131條的瀆職罪，另外，委辦廠商也可能因而受到法律制裁。

顏若芳指出，如未善加處理，從台北市政府到委辦廠商，最嚴重都會有人被課以刑責，她也痛批，世壯運採用中國製商品，這早就不是第一起，但北市府至今卻未能提出任何溯源證明，甚至疑似蓄意拖延調查。

顏若芳批評，一個國際盛事卻找了工讀生來犯罪，被台北市政府搞成犯罪事件、大型弊案，結果國民黨和北市府依然不思要如何改善，反而是用力在遮掩犯罪、轉移焦點、造謠總統府蹭世壯運，爛到不可思議。

世壯運執委會表示，針對議員稱編織袋「違約」是錯誤訊息，本案並無違約，希望議員盡速更正以正視聽。

執委會說明，這次世壯運開幕典禮所使用的編織袋，並無涉及資安等相關疑慮，本案契約內容亦未限制不得使用陸製商品，自然不存在遮掩或去除陸製標籤的問題。

另針對外界指稱市府動員工讀生銷毀標籤，執委會指出，這並非事實，也是誤導視聽的說法。是廠商送貨時將每十個編織袋用外包膜包裝成一份，不拆開外包膜，根本無法取出編織袋使用，並非外界所傳為了銷毀標籤而拆開包膜。

北市府 標籤 顏若芳

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