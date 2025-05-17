法務部拒13萬人連署提高虐童刑責 洪孟楷：縱殘忍行為

有13萬名網友，在網路政策參與平台，因「剴剴案」，連署附議「虐童者最重判死」，被法務部正式回應不予採納。國民黨立委洪孟楷今表示，他已和多名藍委提案修法，強化虐童刑責，面對「詐騙王國」、「虐童天堂」的國際形象，台灣承擔得起嗎？法務部選擇冷處理，就是讓殘忍行為在制度縫隙中橫行無阻。

洪孟楷說，虐童案件頻傳，剴剴案引爆全台怒火。民眾在公共政策平台提案，要求對虐童致死者處以無期徒刑或死刑，獲得將近14萬人連署支持，堪稱罕見。但法務部的回應卻是：「建議案不予採納，無後續規畫。」好一句「無後續規畫」，代表的是冷漠無感，很抱歉，要大聲的說「我們不同意！」

洪孟楷表示，他與多位國民黨立委已主動提案修正刑法第271條與第286條，強化虐童刑責。立法院司法法制委員會召委吳宗憲也積極推動本周四召開公聽會，邀集專家學者，研議修法方向，不只是為了嚇阻犯罪，更是為了讓全民看清，法務部官員是否敢在立院直播中，當著國人面前，親口說出「不採納、無後續規畫」這種冷血荒唐的話。

洪孟楷指出，法務部一再援引「比例原則」與「罪責相當原則」作為擋箭牌，卻迴避真正問題。現行法條刑責是否過輕，判刑過度寬鬆，無法對犯罪形成有效威嚇，司法正義已經與社會期待脫節。這本應是全面檢討的契機，法務部卻選擇用最低成本、最便宜行事的方式回應社會關注，用官腔打發民意、等同踐踏司法尊嚴。

洪孟楷強調，法務部不採納，會持續推動修法，呼籲各黨團應該都把此法案當成本會期優先法案。再次強調，提高刑責並非只是堆疊，而是態度展現，用具體行動宣告台灣不接受這樣的犯罪；敢犯、就要付出極高犯罪成本，是非對錯、沒有模糊空間。

洪孟楷總結，政府存在，是為了回應人民的聲音。近14萬筆連署，代表對公平正義的渴求，也代表台灣社會對保護弱勢的強烈呼聲。面對「詐騙王國」、「虐童天堂」的國際形象，台灣承擔得起嗎？法務部選擇對此冷處理，就是讓殘忍行為在制度縫隙中橫行無阻。請賴政府說清楚：對虐童致死不願修法，捍衛的到底是誰的權利？又是哪門子的台灣價值？這種做法，真的不同意。