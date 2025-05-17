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總統府澄清未蹭黃仁勳 北市府揭世壯運邀約時間軸打臉

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總統府澄清未蹭黃仁勳 世壯運邀約時間軸曝光打臉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
世壯運晚間將於台北大巨蛋舉行開幕儀式，維安特勤隊下午進駐大巨蛋，隊員全副武裝嚴陣以待。記者曾原信／攝影
世壯運晚間將於台北大巨蛋舉行開幕儀式，維安特勤隊下午進駐大巨蛋，隊員全副武裝嚴陣以待。記者曾原信／攝影

雙北世壯運今晚開幕，賴清德總統宣布不出席，昨改派副總統蕭美琴出席，被質疑是因輝達創辦人黃仁勳要參加才急轉彎，總統府昨稱維安團隊已於4月21、23日先至大巨蛋場地實施會勘，並非臨時決定參加；但北市還原時間軸，當時維安以總統規格規畫，5月13日接獲總統不出席，也未安排其他人。

總統府發言人郭雅慧昨稱，賴清德總統另有公務，由蕭美琴代表出席，維安團隊已於4月21、23兩日先至大巨蛋場地實施會勘，昨天5月16日下午依作業流程再進行檢視確認，維安團隊執行元首維安勤務有其專業與流程，並無部分政治人物所稱手忙腳亂。蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，主辦單位也並未告知與對外宣布。

還原時間點，今年2月25日，北市府發文透過教育部體育署邀請總統及副總統共襄盛舉，參加台北大巨蛋舉行的開幕典禮，並恭請總統致詞，檢附開幕典禮暫定程序表　但一直沒有得到回應。

4月21、23兩日維安團隊先至大巨蛋場地實施會勘，體育局指出，每次時間約2小時，由執委會文化處、北市體育局和文化局陪同，並表示是以總統維安規格來會勘。也有基層工作人員說，當時國安人員說，如果最後總統沒來，就由警察單位接手。

世壯運執委會指出，5月13日，體育署才正式通知，賴總統不克出席，也未說明將由誰代表。

5月15日，台北市長蔣萬安赴台北市議會專案報告，被問及賴清德總統是否會出席世壯運開幕，蔣萬安說，總統府通知，賴總統不會前來。

當天，總統府亦發新聞稿稱，賴總統近期國政繁忙無法出席，但仍會發賀電祝福世壯運圓滿順利，期許國手贏得佳績。但都未提蕭美琴會來。

副總統蕭美琴原安排出席明天的新北歡迎晚宴，昨上午8時，北市府公布黃仁勳出席消息後，體育署上午9時通知執委會改由蕭美琴出席開幕典禮，引發藍營質疑，國安人員、軍警系統因安排變動臨時動員，基層人力疲於奔命。

國民黨議員柳采葳說，以國安單位的做法，對於總統可能會出席的場館，本來就會先去會勘，評估是否適合，動線如何安排。但維安在4月是以總統規格做規畫，而非副總統，總統和副總統是兩個不同的維安團隊。

柳采葳再批，總統府的說法是置換概念，難道「有去會勘，就是要去嗎？」且最後是副總統要去，國安團隊還是要重新會勘一次「副總統來，維安難道不要重新思考？」

北市府 團隊 維安

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