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傳林昶佐接駐芬蘭代表 張啓楷：林有兵役問題 未必適合

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前立委林昶佐傳出將接任駐芬蘭代表。圖／聯合報資料照片
前立委林昶佐傳出將接任駐芬蘭代表。圖／聯合報資料照片

前立委林昶佐傳出將接任駐芬蘭代表。因近期藝人閃兵事件，服兵役議題成重點，民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，林昶佐有兵役問題，外界質疑，我方若派個代表去芬蘭學習全民國防，由林昶佐去，可能不見得合適。

針對林昶佐接任芬蘭代表，外交部表示，有關外交部人事傳聞，外交部現階段沒有進一步評論，相關人事任命以總統府公告為準。

張啓楷說，林昶佐可能接任我國駐芬蘭代表，引起外界質疑。我國外交人員非常專業努力，在外交處境困難之下，要派任新的代表或大使，最優先的應該是提拔外交部專業人員，提升外交部人員士氣，有助於人才留任跟培養，最忌諱政治任命，這對整個外交部內部打擊非常大。

張啓楷指出，林昶佐也有兵役問題，外界有人質疑，我方若派個代表去芬蘭學習全民防衛、全民國防，由林昶佐去，可能也不見得合適。賴清德總統要重新思考，是否改為提拔外交部內部專業優秀人才，派駐芬蘭擔任代表。

外交部 林昶佐 芬蘭

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