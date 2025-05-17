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林昶佐出任駐芬蘭代表？ 外交部回應：以總統府公告為準

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
前立委林昶佐。圖／聯合報系資料照片
前立委林昶佐。圖／聯合報系資料照片

前立委林昶佐傳出將接任駐芬蘭代表，外交部今天表示，有關外交部人事傳聞，外交部現階段沒有進一步評論，相關人事任命以總統府公告為準。

林昶佐曾經為時代力量創黨成員，2016年在北市中正萬華選區當選第九屆立委，2019年退黨，2020年以無黨籍身分連任第十屆立委。林昶佐曾在2021年新冠疫情期間，因環南市場攤商確診案遭提案罷免，最終因同意票數未達同意罷免門檻而逃過被罷免，2023年11月加入民進黨。同年宣布不參選連任。

昨日傳出林昶佐可能出任駐芬蘭代表，外交部今天表示，有關外交部人事傳聞，外交部現階段沒有進一步評論，相關人事任命以總統府公告為準。

民進黨立委王定宇昨天表示，目前不曉得消息是否為真，如果真的派林昶佐擔任駐外人員，「這是一個非常棒安排」，王定宇說，林昶佐是知名搖滾樂手，過去擔任立委期間，對外交、國防事務非常熟悉，由於他在音樂界有高知名度，將能展現台灣多元、自由與開放文化，也能呈現台灣的民主活力。

不過這項消息傳出也引發網路上不同意見，尤其檢調大規模偵辦藝人閃兵案引得沸沸揚揚，林昶佐沒有當兵的歷史也再次被起底，林昶佐曾自述因焦慮症而未服兵役，不過民眾黨國際部主任林子宇質疑，芬蘭對台灣的重要性，包含其全民防衛的完善建制能成為台灣學習的對象，但不論是因為玩樂團還是焦慮症，閃兵的林昶佐能代表台灣跟芬蘭取經「全民國防」嗎？

外交部 林昶佐 芬蘭

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