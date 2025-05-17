涉外人士：林昶佐將任駐芬蘭代表 拓展台歐多元連結

涉外人士今天證實，前立法委員林昶佐將出任駐芬蘭代表，希望能為台灣外交注入價值與文化的新動能和活力，進一步拓展與歐洲的多元連結。

涉外人士指出，總統賴清德重視「價值外交」，外交部長林佳龍上任後也積極推動「文化外交」，並高度關注深化對歐關係，由林昶佐出任駐芬蘭代表，希望能為台灣外交注入新動能與活力，進一步拓展與歐洲的多元連結。

對於派駐芬蘭原因，涉外人士表示，芬蘭是位於北歐的成熟民主國家，擁有高度韌性的公民社會與完善的社會福利制度，對人權與國際正義尤為重視，且芬蘭重金屬音樂舉世聞名，這些特質與林昶佐在公共事務與音樂領域的經歷高度契合。

涉外人士指出，在台灣重視人權外交與文化外交之際、林佳龍推動「2025歐洲台灣文化年」，繼任命曾任國立台灣交響樂團團長的「音樂大使」劉玄詠出任駐奧地利代表後，由林昶佐擔任駐芬蘭代表，將有助於提升台灣在歐洲的能見度，促進歐洲民眾對台灣多元文化的理解，認同台歐共享的民主自由價值。

涉外人士說明，此次人事布局也展現賴政府在外交用才上，跳脫傳統框架的靈活思維，選任具備與駐在國特色相符專業背景和國際經驗的代表，能讓外交工作與社會資源相互連結，多元拓展台灣的國際空間。

林昶佐長期關注人權議題，曾於2010至2014年擔任國際特赦組織台灣分會理事長，並於立法院擔任兩屆立委期間，長期深耕外交及國防委員會，曾多次訪問歐洲與美國，包含出席丹麥「哥本哈根民主峰會」與挪威「奧斯陸自由論壇」，積極為台灣發聲。

此外，作為備受國際肯定的搖滾音樂人，林昶佐的閃靈樂團以死亡金屬、黑金屬唱腔為主而享譽全球，英國「衛報」2020年曾盛讚閃靈樂團為「台灣文化大使」。