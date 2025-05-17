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傳林昶佐將接駐芬蘭代表 外交部：以總統府公告為準

中央社／ 台北17日電
前立委林昶佐傳出將接駐芬蘭代表。 聯合報系資料照
前立委林昶佐傳出將接駐芬蘭代表。 聯合報系資料照

傳出前立委林昶佐將接任駐芬蘭代表，外交部今天表示，有關外交部人事傳聞，外交部現階段沒有進一步評論，相關人事任命以總統府公告為準。

林昶佐於2016年至2024年擔任兩屆、8年的立法委員，2023年宣布因家人罹患罕見疾病，因此不參與2024年台北市中正萬華區立委競選連任。

針對林昶佐有可能接任駐外職務，民進黨立委王定宇昨天表示，目前不曉得消息是否為真，如果真的派林昶佐擔任駐外人員，這是一個非常棒安排，林昶佐是知名搖滾樂手，過去擔任立委期間，長期待在外交及國防委員會，對台灣的外交、國防事務非常熟悉，多次被公督盟評鑑為優秀立委，是非常專注在外交、國安領域的好立委。

王定宇指出，若政府派林昶佐擔任駐外代表，由於林昶佐在音樂界有高知名度，將能展現台灣多元、自由與開放文化，加上過去擔任立委期間對外交事務並不陌生，且外語能力佳，如果林昶佐有意願接任駐外職務，將能呈現台灣的民主活力。

外交部 林昶佐 王定宇

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