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13萬人連署附議虐童致死可判死 翁曉玲籲法務部提對案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。 聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。 聯合報系資料照

有13萬名網友，在網路政策參與平台，因「剴剴案」，連署附議「虐童者最重判死」，被法務部正式回應不予採納。國民黨立委翁曉玲今批，法務部不提修法對案是卸責，法務部應提修法，而非消極不作為，待法律修正通過後才放馬後炮，批評修法不當。

近期「剴剴案」引發台灣社會眾怒，故有民眾在公共政策網路參與平台提議，虐童致死者應處無期徒刑且不得假釋或死刑。同時提議修法，對於凌虐未滿16歲之人，最重可處20年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。該提案獲超過13萬民眾附議，不過法務部昨日正式回應不予採納。因而有網友抨擊，「台灣真是虐童、詐騙的天堂」。

翁曉玲表示，法務部不提出修法對案是卸責。法務部明明知道，現在多數民意對凌虐兒童致死的行為深惡痛絕，因此多數立法委員想要修法加重刑責，法務部應該尊重最新民意，並且提出適合的修正法律建議，而不是消極的不作為，等到法律修正通過後再放馬後炮，批評修法不當。

翁曉玲強調，法務部應該多展現司法專業的一面， 而不是只在政治上求表現，甘於淪為民進黨的打手，被民眾瞧不起。

國民黨立委、立法院司法及法制委員會召委吳宗憲說，他這邊會先開幾場公聽會，廣聽各界的意見，再來思考要怎麼修法。

有民眾在公共政策網路參與平台提議加重虐童者刑度，這項提案獲得超過13萬民眾附議，不過法務部正式回應不予採納。圖／公共政策網路參與平台
有民眾在公共政策網路參與平台提議加重虐童者刑度，這項提案獲得超過13萬民眾附議，不過法務部正式回應不予採納。圖／公共政策網路參與平台

剴剴案 死刑 法務部 翁曉玲 虐童

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