劍橋大學演說 蔡英文：失去台灣 整個區域將更難防衛

前總統蔡英文訪歐，當地時間16日赴英國劍橋大學發表演說。蔡英文表示，台灣對區域與全球安全是不可或缺的存在。不只是因為台灣是全球科技供應鏈的重要環節，更因為台灣位居戰略要地。失去台灣，整個區域將變得更不安全，也更難以防衛。美國、日本、韓國等民主國家，勢必得投入更多資源來因應中國。

以下為蔡英文劍橋大學演說中譯內容：

今天很榮幸來到劍橋大學，參加由地緣政治中心主辦的這場座談會。看到這麼多學生在場，讓我感到格外高興，也讓我回想起過去任教時的美好時光。

我必須說，大學對我來說一直有著特別的意義。我的背景是學術出身，也曾任教多年。人生中許多最精彩的時光，都是在大學裡度過的。如今身在英國，勾起了我許多美好的回憶。

我相信，大學是孕育未來領袖的搖籃。在課堂上，學生們有機會去理解這個世界；透過討論與辯論，大家可以反思當代的各種議題與挑戰，並發展出屬於自己的解決方法，為這個世界、為我們下一代創造更美好的未來。

每一代人都有屬於他們的挑戰。我們這一代人，正面對著當前最嚴峻的考驗。大家都知道，2024年被稱為「超級選舉年」。全球有超過70個國家的人民走進投票所，選出他們的領導人與國會代表。

這代表著，2024年是全球民主體系出現重大變化的一年，也讓世界各地的領導與立法層級發生巨大的轉變。隨著國際貿易與安全秩序的動盪，整體地緣政治的局勢也變得更加不確定、難以預測。

這種不確定性，來自於世界秩序的轉變。我們對於盟友關係、主要強權角色的各種假設，如今都被重新檢視。在全球各地，威權主義的威脅也比以往任何時候都更加明顯。

這也意味著，民主國家必須更堅定地面對這些新出現的不確定性與挑戰。這不僅需要新任領導人的智慧，也需要整個社會的合作與投入。

相較之下，威權體制則因為他們不民主的本質，而能維持政策上的一致性與權力的集中。近年來，在全球民主倒退的趨勢之下，威權政權變得更強勢、更有信心。

他們的領導人也深信自己對變局具有更強的適應能力。他們也在追求自身利益與擴張主義目標的過程中互相勾結，同時干預民主國家的內部政治。

這就是當前的全球政治現況。也正因如此，民主國家更不能自滿，也不能讓出我們應有的位置。我們更應該投入時間與資源，捍衛我們在世界上的關鍵位置。當內部議題分散我們的注意力，合作雖然變得更困難，卻也更為重要。

我們正處於一個關鍵的轉捩點，全球互動的規則已經改變，民主國家也必須順應這樣的變化，調整我們的集體策略。

我相信在場各位都同意，威權擴張不應被鼓勵。與威權妥協，只會助長他們的侵略性與野心。

歷史給了我們許多教訓。從二戰的經驗中，我們曾以為，只要講理，甚至讓步，或許就能換來和平，讓威權國家停止侵略。但事實證明並非如此。結果反而是，威權政權變本加厲，更加大膽無懼。

歷史告訴我們，唯有堅強而團結的民主陣線，才能嚇阻威權主義威脅我們的安全與民主的生活方式。例如，過去三年來，民主國家齊心協力，支持烏克蘭對抗俄羅斯的非法侵略。這不僅是為了捍衛我們共同的民主價值，更關係到我們自身的安全與經濟繁榮。

除了來自威權的挑戰，我們同時也必須面對一個全新的國際秩序。特別是在2024年「超級選舉年」之後，選舉結果再次提醒我們，許多過去數十年來建立的貿易與安全同盟，如今都必須重新平衡與分擔責任。

例如，美國的川普總統與現任政府一再呼籲，民主盟友應承擔更多責任，並加大對區域安全的投入。

這提醒我們，全球民主國家更需要攜手合作，共同維護自身的安全。

換句話說，民主同盟的重要性，現在比以往更加關鍵。無論是印太或歐洲地區的集體安全，雖然仍與美國利益密切相關，但對全球和平與穩定也有決定性影響。

我們正在經歷的是一場重整的過程，目的是提升個別與集體的能力，並在各方之間更合理地分擔責任。或許有人會認為，美國對民主盟友的要求比以前更嚴格，但我們也應該理解，安全本來就是需要共同投入與承擔的工作。

如今，在威權政權聯手擴張之際，民主國家更要團結一致。捍衛民主，是有代價的。這條路上沒有搭便車的空間，在這樣的挑戰中，台灣隨時準備好成為夥伴，共同強化我們的韌性。

在台灣，我們深知什麼是韌性。因為我們非常清楚，那些想要利用「民主不完美」的人所帶來的威脅。過去，我們的人民曾歷經威權統治的陰影；如今，我們每天都面對來自台海對岸更強烈的威脅與恫嚇。

中國認為透過網路攻擊、駭客行動、軍機擾台等手段，台灣人民會被恐懼擊倒，或陷入麻痺。但結果卻恰恰相反。台灣人民將這些挑戰，轉化為鍛鍊韌性的機會。

這股韌性，讓我們守住了選舉的公正性，抵禦了威權干預。也幫助我們度過疫情、抵擋認知作戰，讓人民更具判斷力與資訊素養。韌性有很多面向，從個人到社會、從經濟到國防，都是重要的力量來源。

過去八年來，台灣在各個層面積極強化自身的韌性。在國防方面，在我任內，國防預算成長超過80%。同時，台灣的GDP也成長了近40%。部隊訓練與裝備獲得全面提升，強化戰場感知與指揮控制能力。這是台灣歷來最有系統、最具規模的國防投資，未來也將持續推動。

現任政府已承諾透過特別預算，將國防預算提升至GDP的3%。我相信，台灣人民明白國防的重要性，也了解自我防衛的責任。我們會持續加快腳步，讓台灣在各方面都具備自我防衛能力。

我們也加強數位基礎建設，以因應日益頻繁的網路威脅，並與公民社會合作，對抗資訊操弄與認知作戰。在這方面，台灣與英國也展開了「反外國資訊操弄與干預」的合作。

台灣，對區域與全球安全是不可或缺的存在。不只是因為台灣是全球科技供應鏈的重要環節，更因為台灣位居戰略要地。失去台灣，整個區域將變得更不安全，也更難以防衛。美國、日本、韓國等民主國家，勢必得投入更多資源來因應中國。

在這個全球秩序重塑的關鍵時刻，台灣始終是國際社會值得信賴的夥伴。台灣的可靠，不是靠一句口號，而是靠我們在巨大壓力下，始終如一的行動。

我們正處於一場深刻的全球轉型之中，許多過去理所當然的假設正面臨挑戰。世界正在被重新定義。但在這樣的動盪中，有一件事是清楚的：民主、韌性與夥伴關係，是我們共同未來的基礎。

我要再次強調，任何威脅與脅迫，都無法動搖台灣參與世界、貢獻國際的決心。

最後，我要再次感謝地緣政治中心的邀請，也感謝各位今天的參與。我也想告訴大家，台灣有許多優秀的大學，我誠摯邀請你們考慮到台灣交換或留學，親身體驗我們的民主、與我們的年輕人對話、感受我們人民的溫暖。