陳其邁形容核三是40年老車 延役重啟需先取得社會共識
核三廠今晚停役，台灣進入「無核電時代」，高雄市長陳其邁今中午被問到如何看無核時代的電力供應，他提到未來台灣電力供應需配合產業發展及區域均衡，他也形容核三廠如同「一部開了40年的老車」，未來是否延役重啟需要先取得社會共識及解決核廢料處理問題。
陳其邁表示，今天中午台電的電力備載容量率仍有20%左右，希望國家在未來的用電供應上，可以配合產業發展、區域均衡及民生用電需求，用電供應也要留意相關電網韌性，要能提供更為穩定的用電供應。
不過針對國民黨日前在立院推動三讀「核管法」修正案，新增核電廠運轉執照換發後最長可延役20年等規定，陳其邁對於是否應讓核電延役重啟也再度重申，必須取得社會共識。
陳其邁形容核電廠如同「開了一部40年的老車」不可能說延役就延役，必須有賴整個國家的能源政策，注意核廢料的處理問題，也必須先取得社會的共識之後，再來討論核電廠是否延役重啟。
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